28.493 Umweltbonus-Anträge zum Abschluss im Dezember

Obwohl mit dem Förder-Stopp am 17. Dezember quasi nur der halbe Monat zur Verfügung stand, gingen zum Abschluss des Umweltbonus nochmals mehr Anträge ein. Die 28.493 Anträge entsprechen nochmals einem Plus von 24,4 Prozent oder 5.597 Anträgen im Vergleich zum November (22.896). Im Gesamtjahr 2023 verzeichnete das BAFA Umweltbonus-Anträge für 396.584 Fahrzeuge.

Mit dem Rekordwert aus dem Jahr 2022 – damals gingen insgesamt 820.368 Anträge beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein – lässt sich das Ergebnis von 2023 aber nicht direkt vergleichen. 2022 waren bekanntlich auch noch Plug-in-Hybride förderfähig, 2023 nicht mehr. Und im vergangenen Jahr waren seit dem 1. September nur noch Privatkunden antragsberechtigt, gewerbliche Halter konnten nur bis zum 31. August Förderanträge stellen. 2022 hingegen waren gewerbliche Halter, die bekanntlich eine relevante Rolle im Neuwagenmarkt spielen, das ganze Jahr über berechtigt, den Umweltbonus für Firmenwagen zu beantragen.

In der Rückschau nach dem Förderende bleibt somit der Dezember 2022 der absolute Rekordmonat für den Umweltbonus. Seinerzeit wurden 228.982 Anträge gestellt – also mehr als in den Jahren 2016 bis 2019 zusammen (164.579). Hintergrund war damals das erwähnte Förder-Ende für die PHEV und das Absinken der Fördersätze für vollelektrische Fahrzeuge zum Jahreswechsel. Das hatte seinerzeit auch für einen Rekord bei den E-Zulassungen gesorgt.

Der zweitbeste Monat in der BAFA-Statistik rund um den Umweltbonus war der August 2023. Auch hier war eine Änderung der Förderbedingungen der Hintergrund, zahlreiche (vorgezogene) Zulassungen von gewerblichen E-Autos vor dem 31.8. haben für 117.655 Anträge gesorgt. Im September, also ohne die Gewerbekunden, waren es nur 15.026 Anträge.

In der veröffentlichten Statistik unterscheidet das BAFA nicht nach den Antriebsarten, die Zahlen werden also nicht nach den Plug-in-Hybriden, Batterie-Elektroautos und Brennstoffzellenautos differenziert. Es wird auch nur die Zahl der eingegangenen Anträge genannt, nicht jene der bewilligten Anträge. Deren Anteil dürfte aber recht hoch sein: Im September hatte das BAFA vermeldet, dass der zweimillionste Antrag genehmigt wurde.

Die Gesamtsumme sind in 7,5 Jahren immerhin 2.262.201 Anträge. Im Jahr 2016 (ab Juli waren Anträge möglich) waren es gerade einmal 9.023 Fahrzeuge.

