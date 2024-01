GWM Ora 3 ab 26.990 € / BYD überarbeitet E-SUV Tang / Kia EV3 kommt früher

1 – BYD spendiert E-SUV Tang mehr Reichweite und Ladeleistung

Täglich grüßt das Murmeltier: BYD will schon im zweiten Quartal eine überarbeitete Version des Tang auf den deutschen Markt bringen. Zurzeit ist das Elektro-SUV durch eine Rabattaktion des chinesischen Herstellers bereits ab 55.700 Euro zu haben. Nun bekommt der BYD Tang laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa ein Facelift. Die wichtigsten Verbesserungen zielen auf die Batterie und die Ladeleistung: So soll die Akku-Kapazität von bislang 86 auf 108 Kilowattstunden steigen.

2 – Great Wall steigt in Rabattschlacht ein: Ora 3 ab 26.990 Euro

Auch der chinesische Autobauer Great Wall hat in Deutschland eine Rabattaktion gestartet. Für alle Varianten des Elektro-Modells GWM Ora 3 wird bis Ende März eine „Elektroprämie“ in Höhe von 12.000 Euro angeboten. Das Elektroauto ist Kennern sicher noch als Ora Funky Cat bekannt. Der Rabatt wird nur von teilnehmenden Great-Wall-Partnern gewährt und gilt nur für dort verfügbare Lagerfahrzeuge, heißt es auf der Website des Unternehmens.

3 – Kia EV3 kommt wohl früher, EV4 etwas später

Elektrische Beschleunigung kommt aus Südkorea: Kia will offenbar seinen EV3 noch im ersten Halbjahr auf den Markt bringen. Dafür soll der Kia EV4 erst Anfang 2025 folgen, also etwas später als bisher geplant. Der Stromer war zuletzt für das Jahresende versprochen. Über diese Anlauf-Verschiebungen berichten südkoreanische Medien unter Berufung auf einen hochrangigen Kia-Manager. Dabei handelt es sich um den Finanzvorstand und Senior Vice President von Kia.

4 – Helion nimmt 100 VW ID. Buzz Cargo in die Flotte auf

Das Schweizer Unternehmen Helion erneuert seine Nutzfahrzeugflotte und stellt sie auf elektrische Antriebe um: Ab sofort sind 100 ID. Buzz Cargo im weiß-blauen Firmendesign für Helion unterwegs. Es ist damit eine der größten E-Nutzfahrzeugflotten der Schweiz. Im Kanton Solothurn hat Helion zusammen mit VW Nutzfahrzeuge und dem Flottenprovider Movon die entsprechende Fahrzeug-Übergabe organisiert. Helion bezeichnet diese sogar als „ein Ereignis mit internationaler Ausstrahlung“

5 – Stellantis läutet industrielle Serienfertigung von H2-Transportern ein

Und wir bleiben noch im Transporter-Bereich: Stellantis beginnt jetzt mit der Herstellung von mittelgroßen und großen Brennstoffzellen-Transportern in seinen Werken in Frankreich und Polen. Damit steigt der Konzern wie angekündigt in die Serienproduktion von Wasserstoff-Lieferwagen ein. Mit mittelgroßen H2-Transportern ist Stellantis bereits am Markt vertreten. Nun hebt der Konzern die Produktion auf ein neues Niveau und ergänzt das Portfolio um große Wasserstoff-Transporter.