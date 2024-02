Mercedes eröffnet weitere HPC-Ladeparks in China

Seit der Eröffnung des ersten eigenen „Charging Hubs“ im chinesischen Chengdu im Herbst 2023 sind in Regie von Mercedes-Benz unter anderem in Foshan, Qingdao, Chongqing, Suzhou, Wuhan, Kunming und Changzhou weitere eigene Schnelllader in Betrieb gegangen, wie das Unternehmen auf LinkedIn schreibt. Nähere Details zu den neuen Standorten werden allerdings nicht genannt.

Die Debütanlage im chinesischen Chengdu gibt aber eine Orientierung zum gewählten Ansatz des Autoherstellers. Der dortige Ladepark besteht aus vier Säulen mit jeweils einem Ladepunkt – soll damit zu den kleineren Parks gehören. In dem seinerzeit veröffentlichten LinkedIn-Post war von 480 kW Ladeleistung die Rede, es wurde aber offen gelassen, ob das pro Ladepunkt oder für die gesamte Anlage gilt. Bestätigt wurde, dass die Ladesäulen Plug&Charge unterstützen und über ein dynamisches Lastmanagement verfügen. Mittels der „Mercedes me“-App sollen Mercedes-Kunden die Ladepunkte auch mit einem Klick reservieren können. Der Standort soll „ausreichend Parkplätze und verschiedene Annehmlichkeiten in der Nähe für ein komfortables Warteerlebnis“ bieten.

Die Standorte des Schnellladenetzes von Mercedes sind grundsätzlich markenoffen, also auch mit Elektroautos anderer Hersteller nutzbar. Besondere Funktionen, wie etwa die Reservierung, sind aber nur für die eigenen Kunden gedacht.

Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz

Die Pläne für ein Marken-eigenes HPC-Netz hatten die Stuttgarter im Januar 2023 vorgestellt. Je nach Region und Standort werden die Schnellladehubs vier bis zwölf und maximal bis zu 30 High-Power-Lader mit bis zu 350 kW Leistung bieten. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts plant Mercedes-Benz weltweit mehr als 2.000 Charging Hubs“mit insgesamt 10.000 Ladepunkten. Die ersten Parks in Europa und den USA hatte Mercedes-Benz im November 2023 in Mannheim und Sandy Springs ans Netz genommen.Für einen Teil der US-Ladeparks hatte die eigens gegründete Tochter Mercedes-Benz HPC North America im November 2023 eine Partnerschaft mit der Simon Property Group geschlossen, um an 55 Shopping Malls Schnelllader zu bauen.

In China plant Mercedes-Benz zudem auch zusammen mit BMW ein gemeinsames Schnellladenetz mit mindestens 1.000 Standorten und rund 7.000 Anschlüssen. Vor kurzem erhielten die Partner für das chinesische Joint Venture grünes Licht der EU.

