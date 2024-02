VW plant günstiges E-SUV aus Indien / Italien bringt Ökobonus in Milliardenhöhe

1 – Italien reserviert knappe Milliarde Euro für „saubere Fahrzeuge“

Italiens Regierung hat die Eckpunkte für den neuen Ökobonus vorgestellt. Er soll vor allem einkommensschwache Haushalte mit besonders alten Autos ansprechen. Das Budget beläuft sich bis Ende des Jahres auf 950 Millionen Euro. Bezuschusst wird damit der Kauf von „Fahrzeugen mit geringen Schadstoffemissionen“. Dazu zählt Italien nicht nur Elektroautos, sondern auch Verbrenner. Der Fördertopf der Regierung splittet sich in 793 Millionen für Pkw, 35 Millionen für Mopeds und Motorräder, 53 Millionen für leichte Nutzfahrzeuge, 20 Millionen für Gebrauchtwagen und 50 Millionen für ein Langzeitmietprogramm.

2 – Mercedes eröffnet weitere HPC-Ladeparks in China

Mercedes-Benz hat eine Reihe weiterer Schnellladestandorte in China in Betrieb genommen. Auch die ersten Mercedes Charging Hubs in Europa und den USA sind seit einigen Wochen am Netz. Seit der Eröffnung des ersten eigenen „Charging Hubs“ im chinesischen Chengdu im Herbst sind in Regie von Mercedes-Benz an die zehn weitere Ladeparks in Betrieb gegangen. Nähere Details zu den neuen Standorten werden allerdings nicht genannt. Die Debütanlage im chinesischen Chengdu gibt aber eine Orientierung zum gewählten Ansatz des Autoherstellers.

3 – VW plant günstiges Elektro-SUV aus Indien

Das lange angekündigte Verbrenner-Billigauto von VW aus Indien hat es nie in die Serie geschafft. Jetzt nimmt das Projekt wieder Fahrt auf – aber elektrisch. Die Wendung hat der Indien-Chef von VW angekündigt. Demnach will der Konzern in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts ein günstiges Elektro-SUV in Indien einführen. Dieses könnte dann auch in andere Länder exportiert werden. Die Information geht auf den CEO von Skoda Auto Volkswagen India zurück. Zitiert wird er von Reuters mit den Worten: „Wir arbeiten aktiv an einem Einstiegs-Elektrofahrzeug.“

4 – Ehang startet Verkauf von E-Flugtaxi

Im China kann man ab April ein E-Flugtaxi kaufen – für umgerechnet rund 300.000 Euro. Der chinesische Hersteller Ehang kommt nämlich mit seiner elektrischen Passagierdrohne auf den Markt. Die Bestellbücher öffnet Chang am 01. April. Ehang hatte für das Flugtaxi im Oktober 2023 ein Musterzertifikat von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde erhalten. Im Dezember folgte ein Zertifikat, das die ersten Auslieferungen an Kunden ermöglicht

5 – Paulaner liefert Bier in München elektrisch aus

Kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen: Die Paulaner Brauerei München liefert ihr Bier jetzt auch elektrisch aus. Dafür wurde ein Elektro-Lkw von Renault Trucks mit einem Orten-Getränkeaufbau ausgestattet und an die Brauerei ausgeliefert. Paulaner wird das Fahrzeug nun im Verteilverkehr in München nutzen. Mit dem E-Tech D von Renault will Paulaner bei der Auslieferung seines Bieres die CO2-Emissionen mindern. Bei dem gewählten Truck handelt es sich um einen 18-Tonner.