Strengere Emissionsregeln in Australien ab 2025?

Wie australische Medien berichten, sieht der von der Regierung in Canberra bevorzugte Mittelweg ab 2025 einen Flottengrenzwert von 141 Gramm CO2 pro Kilometer für neue Pkw bzw. 199 g/km für leichte Nutzfahrzeuge vor. Bis 2029 sollen die Grenzwerte sukzessive auf 58 g/km bzw. 81 g/km sinken. Und: Autohersteller, die die Vorgaben unterschreiten, sollen CO2-Guthaben erhalten, die sie an andere Hersteller, die die Vorgaben nicht erreichen, verkaufen können.

Die strengste der vorgeschlagenen Optionen für die neuen Emissionsnormen sieht für 2029 CO2-Flottengrenzwerte von 34 g/km für Pkw und 56 g/km für Transporter vor – Ziele, die wohl nur mit Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden zu erreichen wären.

Das System – New Vehicle Efficiency Standard (NVES) genannt – mit den CO2-Guthaben würde also wohl ähnlich funktionieren wie die CO2-Pools für die Flottengrenzwerte in der EU. Die Hersteller sollen dazu gebracht werden, mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge zu verkaufen, um die Schadstoff-intensiveren Fahrzeuge bilanziell auszugleichen – oder sie sollen dafür zahlen. Laut Chris Bowen, Minister für Klimawandel und Energie, soll die Strafe nach Wünschen der Regierung bei rund 100 Australischen Dollar pro Gramm CO2 pro Kilometer betragen. Das sind umgerechnet 60 Euro pro Gramm CO2, das je Fahrkilometer zu viel ausgestoßen wird. Oder die Hersteller sichern sich zuvor CO2-Guthaben von anderen Autobauern.

Andersherum locken für diese Unternehmen, die ihr CO2-Budget unterschreiten, spürbare Mehreinnahmen. Gleichzeitig wird der Verkauf von schweren Allradfahrzeugen und Kleintransportern mit hohen Emissionen nicht direkt verboten, aber finanziell unattraktiver gemacht. „[Autohersteller] müssen einen Durchschnittswert für ihre gesamte Flotte einhalten“, wird Bowen zitiert. „Es stellt keine Einschränkung dar, was Australier kaufen können. Sie können immer noch einen Kleinwagen oder einen SUV kaufen, was auch immer Sie möchten.“

Das australische Portal „Drive“ hält fest, dass der NEVS zwar für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gilt, die Ziele für die Autos aber deutlich strenger ausfallen als für die Transporter und Kleinbusse. Denn: Im Pkw-Bereich werden die in den ländlicheren Gebieten Australiens oft benötigten Geländewagen in einen Topf mit Kompaktwagen, Limousinen und „leichten Familien-SUV“ geworfen, wie sie eher in den Städten verbreitet sind. Das erhöhe den „Druck auf Unternehmen wie Toyota, Ford, Nissan und Mitsubishi, die eine große Anzahl von Fahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß verkaufen“, heißt es in dem Bericht.

Das könnte auch zu einer verstärkten Nachfrage bei den großen Pickups führen, die dann etwa einem Toyota Landcruiser oder Nissan Patrol vorgezogen werden könnten. Denn die Pickups sind als leichte Nutzfahrzeuge klassifiziert – mit entsprechend höherem CO2-Ziel.

