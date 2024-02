Ford liefert erste F-150 Lightning in Europa aus

So hat es zumindest Ford-CEO Jim Farley in einem Social-Media-Post verkündet. „Aufregend zu sehen, dass unsere @Ford Kunden in Norwegen ihre #F150Lightning-Lieferungen in Empfang nehmen können. Herzlichen Glückwunsch an Dag und Angela. Wir hoffen, dass Ihr neuer F-150 Lightning Ihnen gute Dienste leistet! @Ford_Norge“, antwortete Farley auf einen Tweet von Per Gunnar Berg, dem Managing Director von Ford in Norwegen.

Das ist zumindest die offizielle Darstellung des Unternehmens. In Facebook-Gruppen hatten sich bereits zuvor Besitzer des F-150 Lightning aus der Schweiz gemeldet, die ihr Fahrzeug bereits in den vergangenen Wochen erhalten hatten. So oder so: Der Fods E-Pickup aus US-Produktion ist nun also auch in Europa unterwegs.

Dass der F-150 in seiner Elektro-Version offiziell nach Europa importiert wird, hatte Ford im April 2023 angekündigt – zumindest für Norwegen. Anders als die Verbrenner-Varianten, die nur als Eigenimporte (oder gewerbliche Importe im kleinen Maßstab) in Europa unterwegs sind, wird der F-150 Lightning von Ford direkt angeboten. Den 5,91 Meter langen Pickup nach Norwegen zu bringen hatte Ford nach damaligen Angaben aufgrund der „überwältigenden Nachfrage“ entschieden. Im Herbst 2023 wurde dann bekannt, dass der F-150 Lightning auch in begrenzten Stückzahlen in der Schweiz offiziell erworben werden kann.

