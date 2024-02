VW eröffnet Kompetenz-Center Großguss in Kassel

Die Rotoren für die Asynchronmotoren werden künftig von der Umformtechnik in Halle 2 und der Gießerei gefertigt. Zudem wird dort künftig ein Hochvolt-Batterie-Gehäuse in einem Guss erzeugt. Laut VW bestand das Bauteil zuvor aus 122 Einzelteilen. „Das aufwendige Gussverfahren erfolgt auf einem Drei-Plattenwerkzeug mit Anguss aus der Mitte, was eine Weiterentwicklung zu den vorherigen Großgussteilen darstellt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Batterieentwicklern der Komponenten und das fertigungsbereichsübergreifende Konzept der Gießerei und der Komplettierung in der Halle 2 unterstreichen die Innovationskraft des Standortes“, heißt es in der Mitteilung.

Das nordhessische Werk fokussiert sich zudem unter anderem auf die Weiterentwicklung der Leistungselektronik. Im Kompetenz Center Leistungselektronik, dass vor rund einem Jahr eröffnet wurde, werden Pulswechselrichter und das Thermomanagement für Batterien zu entwickeln und diese Bauteile nicht mehr von Zulieferern zu beziehen. Ein nächster wichtiger Schritt der Transformation am Standort ist der Auslauf der Abgasanlagenfertigung und der gleichzeitige Ausbau der Stator-Montage für elektrische Antriebe.

„Volkswagen Group Components entwickelt sich zunehmend zu einem Schlüsselanbieter für die E-Mobilität. Kassel ist ein Beispiel für erfolgreiche Transformation“, sagt Thomas Schmall, Konzernvorstand Technik und CEO der Volkswagen Group Components. „Der Standort baut Schritt für Schritt neue Schlüsselkompetenzen beim E-Antriebssystem und beim Großguss auf. So tragen die Group Components-Standorte ihren Teil zur Zukunftsstrategie des Volkswagen Konzerns bei.“

„Das Ziel ist, sich als zentraler Treiber der Elektromobilität im Konzern weiter zu etablieren“, fügt Jörg Fenstermann, Werkleiter Volkswagen Group Components Standort in Kassel hinzu. „Dafür bringen unsere Mitarbeitenden ihr Know-how und alle Kompetenzen bereits mit. Die Standortstrategie setzt weiter auf bewährte Produkte, erforscht neue Technologien und setzt auf Qualität, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.“

Im Kassler Werk wird zudem der neue Motor APP550 gebaut. Laut Insidern hatte es Probleme beim Hochlauf der Produktion gegeben, weshalb am Standort deutlich weniger Elektromotoren gefertigt werden, als es technisch möglich wäre. Aus diesem Grund hatte Volkswagen im Januar u.a. die Produktion in der Elektroauto-Fabrik in Zwickau gedrosselt.

