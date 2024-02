VW lanciert kurzfristige Leasing-Aktion für den ID.3

In einer Mail – offensichtlich angelehnt an den Valentinstag in dieser Woche, denn der Titel lautet „ID.3 Lease it, love it – Verlieben Sie sich neu“ – ist von einer Rate von monatlich ab 222 Euro die Rede. Dafür gibt es einen ID.3 Pro, also das Modell mit der 58-kWh-Batterie und dem 150-kW-Antrieb. Das Angebot umfasst auch Wartung und Inspektion, geht über 24 Monate bei 10.000 Kilometern pro Jahr und einer einmaligen Sonderzahlung von 890 Euro. Wählt man den ID.3 mit dem Aktionspaket MOVE, gibt VW eine Rate von 259 Euro pro Monat an – eben mit einer etwas besseren Ausstattung.

Die Raten, die VW in der Mitteilung nennt, sind offenbar kein unrealistisch niedriges Lockangebot, denn es geht noch günstiger. Auf Leasing-Vergleichsportalen wie „Leasingmarkt“ ist der ID.3 Pro bereits zu Raten ab 151 Euro pro Monat zu finden – ebenfalls bei 24 Monaten und 10.000 km/Jahr. Ein Punkt ist bei diesen Angeboten aber zu beachten: Das Wartungspaket ist Pflichtbestandteil und noch nicht in der Leasingrate enthalten – es kommen also noch 25 Euro pro Monat hinzu. Die Sonderzahlung von 890 Euro gibt es hier nicht, allerdings werden Überführungskosten in genau dieser Höhe fällig – es macht also keinen Unterschied. Leasinggeber ist auch hier die Volkswagen Leasing GmbH.

Der Leasing-Gesamtbetrag für den ID.3 Pro liegt laut den Anzeigen ohne das Pflicht-Wartungspaket bei 3.624 Euro für jene zwei Jahre. Rechnet man die 25 Euro pro Monat hinzu, ergeben sich 4.224 Euro. Der Bruttolistenpreis des Fahrzeugs liegt in der Anzeige bei 32.975 Euro. Das ist der bekannte Basispreis mit der „Umweltprämie“, die VW seit Januar bis Ende März gewährt. Beim ID.3 Pro gibt es seitdem 7.020 Euro Nachlass, womit der Preis von 39.995 Euro auf jene 32.975 Euro sinkt.

Volkswagen hatte seinem ersten MEB-Modell im Frühjahr 2023 ein Facelift spendiert, wobei es aber nur um Anpassungen am Design und vor allem der Innenausstattung ging. Die Technik ist seit der Weltpremiere im Jahr 2019 unverändert geblieben – den neuen, effizienteren E-Motor APP550 gibt es im ID.3 noch nicht. Was die Modellpflege gebracht hat, können Sie in unserem Test nachlesen.

Auch wenn der ID.3 mit der Überarbeitung deutlich gewonnen hat, blieb die Nachfrage eher gering. Bei den Produktionspausen im Werk Zwickau war auch immer wieder die Produktionslinie des ID.3 und Cupra Born betroffen, für diese Linie hatte VW Sachsen Mitte November 2023 zudem die Nachtschicht gestrichen – die Produktion läuft also nicht auf dem maximal möglichen Niveau.

