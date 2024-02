The Mobility House öffnet seine Lösungen für Energieversorger

The Mobility House ist mit seinem Lade- und Energiemanagementsystem ChargePilot gut im Geschäft. Im Herbst 2023 schoben die Münchner ein weiteres Produkt nach – diesmal für den Endkundenmarkt: „eyond“ soll privaten E-Auto-Fahrern mit heimischem Ladegerät quasi nebenbei Erlöse sichern und gleichzeitig zur Energiewende beitragen – zunächst unidirektional, künftig auch bidirektional. Dieselbe Lösung macht The Mobility House nun Energieversorgern verfügbar. Diese können ihren Privatkunden damit künftig einen Stromtarif für zu Hause anzubieten, mit dem die Ladekosten durch das flexible Bereitstellen der Elektroauto-Batterie aktiv gesenkt werden können.

Der Anspruch von The Mobility House ist, die schwankende Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien mit den Ladebedarfen der Nutzer in Einklang zu bringen, die gewonnene Flexibilität an den Strommärkten zu vermarkten und die finanziellen Vorteile an Kunden weiterzugeben. Wie je her operieren die Münchner also an der Schnittstelle von Mobilitäts- und Energiemarkt.

Die „eyond“-Lösung besteht aus drei Komponenten: einer Smart Charging App, einem Ökostromtarif für den Haushalt und der EV-Aggregationsplattform. In der „Partner“-Version bleiben die Energieversorger als Energielieferant und Vertragspartner das Gesicht zu ihren Kund:innen. The Mobility House liefert aber die Technologiebausteine. Die App steht dabei entweder in Form einer White-Label-Lösung im Look des Energieversorgers oder im Rahmen eines Co-Brandings zur Verfügung. Auch Schnittstellen zu bestehenden Stadtwerke-Apps oder zu führenden App-Anbietern wie endios sind den Münchnern zufolge in Planung.

In der Praxis planen und steuern Elektroauto-Fahrer dann ihre heimischen Ladevorgänge mithilfe der App, während The Mobility House im Hintergrund die bereitgestellte Batterieflexibilität der angeschlossenen Fahrzeuge bündelt und im Kurzfristhandel vermarktet. „Durch die Flexibilitätsvermarktung können Energieversorger an ihre Kund:innen jährliche Tarifersparnisse von bis zu 250 Euro weitergeben. Ergänzt um die Steuerung durch den Netzbetreiber beim intelligenten Laden nach Paragraf 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) spart der Elektroauto-Fahrende bis zu 400 Euro pro Jahr“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Zu den ersten Partnern gehört die ENERVIE – Südwestfalen Energie AG. „Durch die partnerschaftliche und langjährige Kooperation mit The Mobility House gehen wir in der Energieversorgung neue und innovative Wege“, so Andreas Sippel, Vertriebsleiter der ENERVIE-Gruppe. „So ermöglicht eyond Partner es uns, moderne Tarife anzubieten, und sehr unkompliziert in einen dynamischen Markt einzusteigen. Insbesondere für unsere E-Mobilitätskundinnen und -kunden, welche zukünftig einen erhöhten Strombedarf haben werden, ist dieses Angebot sehr vorteilhaft.“

Marcus Fendt, Geschäftsführer bei The Mobility House, äußert: „Wir haben bereits mehr als 150 Energieversorger als Partner in der Elektromobilität gewonnen. Mit unserem innovativen Energieprodukt eyond Partner, das wir als White-Label-Lösung anbieten, erweitern wir kontinuierlich unser Spektrum über die Ladeinfrastruktur und das Lade- und Energiemanagement ChargePilot hinaus. So kommen wir unserem Ziel, der führende Technologiepartner für die Integration von Elektroautos in das Energiesystem zu werden, Schritt für Schritt näher.“ Die Technologie stellt das Unternehmen nicht nur Energieversorgern zur Verfügung, sondern auch weiteren Partnern aus der Automobil- und Mobilitätsbranche, etwa der Renault-Mobilitätsmarke Mobilize.

Ebenfalls als White-Label-Lösung bietet The Mobility House Unternehmen inzwischen den Aufbau eines Online-Shops für E-Mobilität an. Als prominenten Kunden dieses Angebot nennen die Münchner nun die EnBW: Der vor allem für sein Schnellladenetz in der Branche bekannte Energieversorger bietet in Zusammenarbeit mit The Mobility House nun einen neuen Online-Shop mit ausgewählten Wallboxen für Privatkunden aus Deutschland. The Mobility House bleibt für die EnBW auch im laufenden Betrieb des Online-Shops aktiv, etwa bei der Kundenkommunikation und der Rechnungsstellung.

„Unser Fokus liegt grundsätzlich auf unseren Kund:innen. Angebote der EnBW müssen vor allem ihre Bedürfnisse erfüllen und ihren Ansprüchen genügen. Dank unserer neuen Partnerschaft können sie nun auch von der ausgewiesenen Expertise von The Mobility House im Bereich private Ladelösungen und digitale Shop-Konzepte profitieren“, äußert Volker Bloch, Leiter Digital, Vertrieb und Marketing der EnBW.

mobilityhouse.com (eyond Partner), mobilityhouse.com (Online-Shop EnBW)