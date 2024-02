Technotrans liefert erneut Kühlsystem für ADS-TEC-Ladestation

Bei der speicherbasierten ChargePost handelt es sich um eine Ladestation, die eine Ladeleistung von bis zu 300 kW bereitstellen kann. Das rechteckige Ladesystem mit den Maßen 1,3 x 1,5 x 2,4 Meter verfügt über zwei HPC-Anschlüsse, zwischen 144 und 201 kWh Batteriekapazität und über bis zu zwei 75 Zoll große Werbedisplays über die gesamte Höhe der Außenfläche.

Das System von Technotrans verfüge sowohl über eine aktive Kühlung mittels leistungsgeregelter Kompressor-Kältemaschine als auch über eine passive Kühlung mittels Freikühler, erklärte das Unternehmen die eigene Lösung im vergangenen Jahr. Die passive Variante nutzt dabei zur Kühlung die Umgebungsluft und ist dadurch laut Herstellerangaben „besonders energieeffizient“. Um den Wartungsbedarf zu ermitteln und den Betrieb zu kontrollieren, kann ADS-TEC Energy zudem remote auf das System zugreifen.

Neben der Leistungselektronik und dem Batteriespeicher kühlt die Technotrans-Lösung auch die zwei großen Werbedisplays. Das Kühlsystem soll sich insbesondere durch eine hohe Kühlleistung auf kleinstem Bauraum sowie einen energieeffizienten Betrieb auszeichnen.

Der nun erfolgte Auftrag mit einem Volumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich und einer Laufzeit von einem Jahr schließt sich nahtlos an die erste Order aus 2023 an. Die Produktion der Kühllösungen soll ab Mai dieses Jahres beginnen. Gefertigt werden die Systeme auch diesmal am Technotrans-Produktionsstandort in Steinhagen.

technotrans.de