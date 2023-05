Technotrans liefert Kühlsystem für ADS-TEC-Ladestation

Technotrans entwickelt im Auftrag von ADS-TEC Energy eine Kühllösung für die Batterie-gestützte Schnellladestation ChargePost. Die Bestellung hat nach Angaben des Thermomanagement-Spezialisten aus Sassenheim ein Gesamtvolumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Damit ist der Auftrag für Technotrans „der bisher größte mit Seriencharakter im Bereich Elektromobilität“, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt. Gefertigt werden die Systeme in den kommenden zwölf Monaten am neuen Technotrans-Standort in Steinhagen. Neben der Leistungselektronik und dem Batteriespeicher kühlt die Technologie auch die zwei großen Werbedisplays an der Außenseite der ADS-TEC-Ladesäule.

Das System verfüge sowohl über eine aktive Kühlung mittels leistungsgeregelter Kompressor-Kältemaschine als auch über eine passive Kühlung mittels Freikühler, teilt Technotrans mit. Die passive Variante nutzt dabei zur Kühlung die Umgebungsluft und ist dadurch laut Herstellerangaben „besonders energieeffizient“. Um den Wartungsbedarf zu ermitteln und den Betrieb zu kontrollieren, kann ADS-TEC Energy zudem remote auf das System zugreifen.

Bei der speicherbasierten ChargePost handelt es sich um eine Ladestation mit bis zu 300 kW. Bestellungen für das Gerät nimmt ADS-TEC seit Dezember 2022 entgegen. Das rechteckige Ladesystem mit den Maßen 1,3 x 1,5 x 2,4 Meter verfügt über zwei HPC-Anschlüsse, zwischen 144 und 201 kWh Batteriekapazität und über bis zu zwei 75 Zoll große Werbedisplays über die gesamte Höhe der Außenfläche. Gedacht ist die ChargePost mit ihrer speicherbasierten Technologie vor allem für Standorte, an denen kein Hochspannungsnetz vorhanden ist.

Die Kühlung ist ein wichtiges Element solcher Lösungen. Als eine der zentralen Herausforderungen der für ADS-TEC ausgeführten Entwicklung bezeichnet Technotrans die besonders kompakte Bauweise bei gleichzeitig hoher Kühlleistung der Ladesäule. „Denn die Grundfläche beträgt weniger als zwei Quadratmeter.“ Mit einer platzsparenden Anordnung der einzelnen Komponenten habe man die Herausforderung meistern können, heißt es. Die Kühllösung sitzt dabei flächig im oberen Teil der Schnellladesäule.

Sebastian Schypulla, Vorstand für Einkauf und Logistik der ADS-TEC Energy, kommentiert, dass man einen Partner mit hoher Expertise gesucht habe, der die Serienfertigung von leistungsstarken Kühlsystemen auf kleinstem Raum in dieser Größenordnung zuverlässig leisten kann. „All das haben wir bei Technotrans gefunden.“ Bereits bei vorherigen Projekten arbeiteten beide Unternehmen zusammen.

Laut Michael Finger, Sprecher des Vorstands der Technotrans SE, ist der Auftrag ein Meilenstein in der Technotrans-Geschichte. „Wir freuen uns sehr, dass sich der führende Hersteller von Batterie-gestützten Schnellladesystemen ADS-TEC Energy für unsere Kühllösung entschieden hat. Gleichzeitig sehen wir uns darin bestätigt, uns frühzeitig für die Technologien der Zukunft aufgestellt zu haben.“

Vom Band laufen werden die Systeme in dem kürzlich in Betrieb genommenen Werk in Steinhagen wenige Kilometer westlich von Bielefeld. Die neue Produktionsstätte fertigt primär Thermomanagement-Systeme für Anwendungen in der Elektromobilität. Daneben bedient der Technotrans-Konzern mit seinen Kühl- und Temperiersystemen auch Kunden in der Serverkühlung, Medizintechnik, Kunststoffverarbeitung und Druckindustrie.

technotrans.de