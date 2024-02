Volvo gibt EX30 in Deutschland zu 24-stündiger Probefahrt heraus

Volvo hat Ende 2023 mit den Auslieferungen des EX30 in Europa begonnen. Das Mitte letzten Jahres enthüllte elektrische Kompakt-SUV soll im Sortiment der Schweden zum Zugpferd werden. Der Grund: Der EX30 ist nicht nur in einem populären Fahrzeugsegment angesiedelt, sondern mit Preisen ab 36.590 Euro als Volumenmodell auch wettbewerbsfähig positioniert.

In Deutschland soll das Angebot nun noch niedrigschwelliger werden. Interessenten können den Volvo EX30 bei teilnehmenden Händlern ab sofort bis zu 24 Stunden testen. Gegenüber einer herkömmlichen Probefahrt von einigen Stunden soll das Kompakt-SUV so „in den eigenen Tagesablauf integriert werden können“, wie der Hersteller mitteilt.

Daneben launcht Volvo in Zusammenarbeit mit Ladespezialist WALL-E einen kostenlosen Installationscheck für Interessierte, die mit einer hauseigenen Wallbox liebäugeln. Der Termin erfolgt per Video und soll die Gegebenheiten vor Ort klären. Anschließend bieten Volvo und WALL-E auch die Bereitstellung und die Installation des Geräts an. Beide Aktionen sind längerfristig angelegt, jedenfalls nennt Volvo keine zeitliche Befristung.

media.volvocars.com (24-Stunden-Test), media.volvocars.com (Installations-Check)