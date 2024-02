Weltpremiere des VW ID.7 Tourer E-Kombi / Produziert Stellantis für Leapmotor?

1 – Produziert Stellantis bald E-Autos für Leapmotor?

Stellantis könnte in Zukunft auch Elektroautos für den chinesischen Hersteller Leapmotor herstellen. Die Rede ist von bis zu 150.000 Einheiten, die ab 2026 oder 2027 jährlich in Italien montiert werden könnte. Das berichten „Automotive News Europe“ und einige italienische Medien. Darin wird Stellantis-Chef Carlos Tavares mit dem Satz zitiert: „Wenn wir die Möglichkeit haben, weil es wirtschaftlich sinnvoll wäre, dann würden wir natürlich Leapmotor-Fahrzeuge in Italien herstellen.“

2 – Ionity steht bei 600 Ladestandorten in 24 europäischen Ländern

Der Schnelllade-Anbieter Ionity hat die Marke von 600 Ladeparks in Europa erreicht. Das hat das Joint Venture aus Deutschland auf Social Media mitgeteilt. An diesen Standorten betreibt Ionity insgesamt rund 3.400 HPC-Ladepunkte. 96 weitere Ladeparks sind den Münchnern zufolge derzeit im Aufbau. Insgesamt ist Ionity inzwischen in 24 europäischen Ländern präsent. Bis 2025 soll die Anzahl der Standorte auf mehr als 1.000 mit dann 7.000 Ladepunkten steigen. Wir werfen einen Blick zurück: Die Gründung des Unternehmens datiert auf das Jahr 2017. Damals hatten sich BMW, Ford, Mercedes und der VW-Konzern auf diesen Schritt verständigt.

3 – Weltpremiere des VW ID.7 Tourer: Der Variant hat elektrische Konkurrenz

Mit dem Passat Variant hat VW nicht nur einen Dienstwagen-Klassiker im Angebot, der Mittelklasse-Kombi ist auch ein beliebtes Familienauto. Mit dem ID.7 Tourer haben die Wolfsburger jetzt ein internes Konkurrenzmodell vorgestellt – mit reinem Elektroantrieb. Gestern Abend war die Weltpremiere! Während es die neue Passat-Generation sogar nur noch als Kombi gibt, hat Volkswagen beim elektrischen ID.7 mit der Limousine angefangen. Mit dem Tourer legt VW jetzt auch einen elektrischen Kombi in der Mittelklasse auf – den traditionellen Namenszusatz Variant gibt es aber nicht.

4 – Toyota bZ4X im Spezial-Leasing für soziale und medizinische Dienste

Toyota Deutschland hat ein exklusives Angebot für soziale und medizinische Dienste aufgelegt. Der rein elektrische Toyota bZ4X ist über den Mobilitätsservice Kinto ab sofort zu einer monatlichen Leasingrate ab 159 Euro netto erhältlich – und das auch noch ohne Anzahlung. Das Angebot gilt bis zum 31. März. Nähere Details – wie etwa die Laufzeit des Vertrages oder die Jahresfahrleistung – nennt Toyota Deutschland in seiner Mitteilung zu der Aktion leider nicht.

5 – Ehemaliger Jaguar I-Pace von König Charles III. wird versteigert

Und für alle Nicht-Mediziner haben wir zum Schluss noch ein anderes Angebot: In England kommt bald ein Elektroauto von royaler Herkunft unter den Hammer. Es handelt sich um den Jaguar I-Pace, den König Charles im Jahr 2018 übernommen hatte – damals noch als Prinz. Die Lackierung des Stromers gibt es nur einmal auf der Welt. Das Auto wurde von Charles persönlich und anderen Mitgliedern der königlichen Familie gefahren und nach der Anschaffung 2018 bereits im Dezember 2020 mit rund 3.000 Meilen wieder an Jaguar zurückgegeben.