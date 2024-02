JAC Yiwei exportiert erstmals Stromer mit Natrium-Ionen-Batterie

Das berichtet „Car News China“ unter Verweis auf eine Zeremonie in JACs Smart Factory in China anlässlich der ersten Exportcharge der jungen E-Auto-Marke Yiwei für Mittel- und Südamerika. Die 2023 gegründete Marke ist ein Nachfolger der Joint-Venture-Marke Sehol von JAC und Volkswagen Anhui. Bereits um die Jahreswende wurde bekannt, dass dessen neuer Elektro-Kleinwagen zeitnah mit Natrium-Ionen-Batterie an Bord ausgeliefert werden sollte.

Insgesamt werden 10.000 Yiwei-Stromer nach Mittel- und Südamerika verschifft – je 5.000 Einheiten mit LFP- und Na-Ion-Batterie an Bord. Das 4 Meter lange Modell mit LFP-Akku nennt sich Yiwei 3. Es beherbergt laut „Car News China“ einen 70- oder einen 100-kW-Elektromotor und eine 41- oder 51,5-kWh-Batterie. Der neue Stromer mit Natrium-Ionen-Batterie heißt E10X (ebenso wie sein Vorgänger Sehol E10X). Er ist 3,65 Meter lang und kommt dem Portalsbericht zufolge auf einen Energiegehalt von 23,2 kWh für 230 Kilometer nach chinesischem Standard. In der zweiten Jahreshälfte 2024 soll eine Version mit 300 Kilometer Reichweite folgen.

Noch einmal kurz zur Historie der Marke: Yiwei beerbt wie erwähnt die Joint-Venture-Marke Sehol von JAC und Volkswagen Anhui. Bei Volkswagen Anhui handelt es sich bekanntlich um das frühere Joint Venture JAC-Volkswagen. Nachdem die Wolfsburger die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen übernehmen durften, wurde JAC aus dem Namen entfernt und stattdessen der Name der Provinz, in dem sich der Hauptsitz befindet, ergänzt.

Die Natrium-Ionen-Akkus des JAC Yiwei EV stammen wie berichtet von Hina Battery. Vor knapp einem Jahr hatten Hina Battery und Sehol bereits ein Testfahrzeug mit Natrium-Ionen-Batterien vorgestellt, das auf dem E-Kleinwagen Sehol EX10 basierte. Sehol wurde als Marke 2021 von VW an JAC übertragen. Als die Marke Yiwei im Mai 2023 eingeführt wurde, kündigte JAC an, die Bezeichnung Sehol aufzugeben, und alle Fahrzeug in JAC oder Yiwei umzubenennen. Im Sehol E10X hatte die testweise verbaute Natrium-Ionen-Batterie eine Kapazität von 25 kWh, eine Energiedichte von 120 Wh/kg und eine Laderate von 3C bis 4C (SoC 10% – 80% in 20 Minuten).

JAC hat einem früheren Bericht von „Car News China“ zufolge in jüngster Zeit viel in die Forschung und Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien investiert. Auf der Shanghai Auto Show im April 2023 präsentierte das Unternehmen sein erstes Auto unter der Marke Yiwei: Der Yiwei 3 war auf der Messe sogar mit Natrium-Ionen-Batterie zu sehen, kam aber Mitte 2023 klassisch mit LFP-Batterie auf den Markt.

Xia Shunli, Vorsitzender von Yiwei, wird in chinesischen Medien mit den Worten zitiert, dass Natrium-Ionen-Batterien zu einem wichtigen Batterietyp werden – und zwar „komplementär zu LFP-Batterien“. Sie entwickeln sich in seinen Augen zu einer kostengünstigen Lösung, die die Popularisierung von Elektrofahrzeugen für die Massen fördern.

carnewschina.com