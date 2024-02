Opel Corsa Electric Sondermodell ab 29.990€ / MAN plant Batterie-Reperaturzentren

1 – MAN plant mehrere Batterie-Reparaturzentren in Europa

Der deutsche Nutzfahrzeug-Hersteller MAN will Batterie-Reparaturzentren in insgesamt acht europäischen Ländern errichten. Mit dem Millionen-Investment will MAN in den Jahren 2024 und 2025 sein Servicenetz für die Markteinführung des eTruck vorbereiten. Konkret wird die Traton-Marke die sogenannten Battery Repair Hubs in Italien, Dänemark, Norwegen, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Polen und Großbritannien aufbauen.

2 – Vattenfall will in Deutschland jährlich 100 Mio Euro in Ladenetz stecken

Vattenfall will in Deutschland bis 2028 eine halbe Milliarde Euro für den Ausbau von Ladeinfrastruktur ausgeben. Den Schwerpunkt legt der schwedische Energiekonzern dabei auf den privaten, den gewerblichen und den halb-öffentlichen Markt. So hat Vattenfall vor, bis 2028 jedes Jahr rund 100 Millionen Euro in Deutschland in die Errichtung von Ladeinfrastruktur zu pumpen. Das sagte Vattenfalls eMobility-Chef Fabian Hagmann gegenüber dem „Tagesspiegel“.

3 – Opel bietet Sondermodell des Corsa Electric mit fast 5.000 Euro Nachlass

Opel bietet für seinen Corsa Electric jetzt in Deutschland ein Sondermodell mit einem deutlich reduzierten Preis an. Der Corsa Electric Yes im mit spezieller Lackierung in Rekord-Rot kostet 29.990 Euro. Regulär steht der Opel Corsa Electric ab 34.650 Euro im Konfigurator. Das Sondermodell im GS-Look ist also 4.660 Euro günstiger, bietet aber einige sonst aufpreispflichtige Extras. Den genauen, also ausstattungsbereinigten Preisvorteil nennt Opel aber nicht.

4 – Nio erweitert Batterietausch-Netz und bietet Gewerbe-Leasing

Nio hat drei neue Batteriewechsel-Stationen in Deutschland in Betrieb genommen – und zwar in Hessen, Niedersachsen und Brandenburg. Damit ist das Wechselnetz von Nio auf elf Standorte angewachsen. Konkret befinden sich die neuen Anlage im niedersächsischen Lehre an der A2, im hessischen Reiskirchen an der A5 und im brandenburgischen Schipkau an der A13. Weitere Stationen sind derzeit in Bau: Etwa in Schkeuditz, Geiselwind, Aurach, Sulzbach und Kirchlengern. Wie auch die bestehenden acht Standorte sind die drei neuen Batteriewechsel-Stationen in Autobahn-Nähe errichtet worden.

5 – eMobility Insights #4 – Alles DC oder was?

Und zum Schluss dieser Sendung haben wir noch einen Hör-Tipp für Sie: Seit Freitag ist nämlich eine neue Folge von „eMobility Insights“ online. Der Podcast von electrive bringt Ihnen jeden Monat die Hintergründe der Elektromobilität ins Ohr. In der vierten Episode geht es um die Frage, ob das Laden von Elektroautos in einigen Jahren nur noch mit Gleichstrom erfolgt. Die Antworten gibt als Haupt-Interviewgast Jan Strobel, der Abteilungsleiter Mobilität beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW.