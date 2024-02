Nio erweitert Batterietausch-Netz in Deutschland

Zunächst aber zu den neuen Batterietausch-Stationen: Mit der Eröffnung neuer Power Swap Stations (PSS) in Lehre (Niedersachsen), im hessischen Reiskirchen an der A5 und im brandenburgischen Schipkau an der A13 stehen Fahrer:innen eines Nio hierzulande nun insgesamt elf solcher Stationen zur Verfügung. Weitere Stationen in Schkeuditz, Geiselwind, Aurach, Sulzbach und Kirchlengern befinden sich im Bau.

Wie auch die bestehenden acht Standorte sind die drei neuen PSS in Autobahn-Nähe errichtet worden. „So lassen sich Routen in Deutschland zuverlässig und effizient planen, ohne dass sich User Gedanken über die Reichweite ihrer Fahrzeuge machen zu müssen“, schreibt Nio. Die Anlage in Schipkau deckt etwa Fahrten zwischen Berlin und Dresden ab, die Station in Reiskirchen liegt an der Achse Kassel – Frankfurt und somit an der Anbindung von Hannover nach Süddeutschland.

In den Power Swap Stations können die Batterien in den Nio-Elektroautos innerhalb weniger Minuten gegen ein volles Batteriepack getauscht werden – der Hersteller spricht von fünf Minuten, für unseren Test des Nio ET5 haben wir 6:30 Minuten gestoppt. In der Station werden die leeren Akkus langsam und netzschonend nachgeladen, die PSS können (theoretisch) auch wieder Strom in das Netz abgeben, um dieses zu stabilisieren. In Europa wird das seit Dezember 2023 in Dänemark umgesetzt, in Deutschland noch nicht. Das soll 2024 folgen, ebenfalls in den Niederlanden, Norwegen und Schweden.

Nio nennt diesen Dienst „Nio Power Grid Service“, die PSS reagieren dabei innerhalb von Sekunden auf eine Frequenzabweichung im Netz. „Der Nio Power Grid Service ist eine bahnbrechende Brancheninnovation. Sie stellt sicher, dass unsere Power Swap Stations nicht nur den Fahrer:innen eines Nio, sondern der gesamten Gemeinschaft nutzen“, sagt Kajsa Ivansson Sognefur, Head of Power Europe bei Nio. „Neben Vorteilen wie Komfort und Geschwindigkeit, die unsere User bereits zu schätzen wissen, sorgen sie nun auch für mehr Flexibilität und Versorgungsstabilität im gesamten Netz.“

Neben den drei neuen PSS gibt es bei Nio Deutschland im Februar eine weitere Neuerung: Seit diesem Monat können Nios Elektroautos von Unternehmen volldigital geleast werden. Nio Deutschland arbeitet hierfür mit ALD Automotive und Leaseplan zusammen. „Die Vertragsabwicklung erfolgt von der Konfiguration über die Bonitätsprüfung bis hin zur Unterzeichnung komplett online. Damit wird dem Kunden im Sinne der Nachhaltigkeit der schnelle und einfache Umstieg auf ein hochwertiges, vollelektrisches Hightech-Fahrzeug geboten“, heißt es seitens ALD. Leaseplan hatte bereits im Dezember 2022 drei Nio-Modelle in sein Sortiment aufgenommen.

nio.com (PSS), aldautomotive.de, nio.com (beide B2B-Leasing)