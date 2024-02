Addionics will Kupferfolien in USA herstellen

Die Auswahl des genauen Standortes hierfür befindet sich in der Endphase, so Addionics in der Mitteilung. Die Produktion soll 2027 starten und weitere US-Werke bis zum Jahr 2032 gebaut werden. Insgesamt will Addionics 400 Millionen US-Dollar in seine Produktion in den USA investieren und genug Kupferfolien für Batterien mit einem Gesamtvolumen von 90 GWh pro Jahr fertigen. Das Unternehmen spricht von einem „dreistufigen Mehr-Fabrik-Plan“ zur Stärkung der US-Batterieproduktion.

In dem bzw. den US-Werken will Addionics seine „Smart 3D Current Collectors“ herstellen, also spezielle Kupferfolien für Batterie-Anoden. Gemäß der unternehmenseigenen Darstellung bieten diese Folien „eine überlegene Energiedichte, höhere Leistung, schnellere Ladezeiten und eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien – und das alles zu geringeren Kosten“. Die sonst glatte Oberfläche der Kupferfolien (2D) wird in dem Fertigungsverfahren von Addionics mit einer 3D-Struktur versehen, was die Oberfläche vergrößert.

„Die Fähigkeit, kostengünstige Hochleistungsbatterien in großem Maßstab herzustellen, ist heute die größte Herausforderung für die Elektrofahrzeugindustrie“, sagt Moshiel Biton, CEO und Mitbegründer von Addionics. „Die neue US-Anlage wird unsere bislang größte Produktionsanlage sein und in der Lage sein, die lokale Produktion der nächsten Generation von Batterien zu unterstützen und zu beschleunigen, die die Elektrofahrzeuge und die elektrifizierte Zukunft antreiben.“

„US-Autohersteller sind bestrebt, die nächste Welle von Elektrofahrzeugen zu einem Preis auf den Markt zu bringen, der mit benzinbetriebenen Modellen konkurrieren kann“, fügte Udi Chatow, VP of Manufacturing bei Addionics, hinzu. „Die Kluft zwischen der Marktnachfrage nach kostengünstigen Hochleistungsbatterien und dem, was im Inland produziert wird, wird immer größer, und wir freuen uns, Teil der Lösung zu sein, um das inländische Batterieangebot an die Nachfrage anzupassen.“

Addionics wurde 2017 von Biton mit zwei weiteren Batterie-Entwicklern gegründet und verfügt bereits heute über mehrere Produktionsstätten. Zu den Investoren gehören unter anderem der Autozulieferer Magna International und der Aluminiumrecycler Novelis.

addionics.com