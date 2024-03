Mini Countryman Electric kommt aus Leipzig / MG4 als E-Kombi / Fisker vor dem Aus?

1 – MG plant wohl Elektro-Kombi des MG4 und E-Kleinwagen

Die zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende britische Marke MG Motor plant angeblich einen Kombi-Ableger des elektrischen Kompaktmodells MG4. Der Newcomer soll den in die Jahre gekommenen Kombi MG5 ablösen. Und auch ein Elektro-Kleinwagen namens MG2 ist offenbar in der Mache. Dazu gleich mehr. Nach Informationen des britischen Magazins „Autocar“ soll die Kombi-Version des MG4 noch in diesem Jahr in Großbritannien auf den Markt kommen. Der bestehende MG5 Electric wird in China auch von der SAIC-Marke Roewe in verschiedenen Karosserieversionen angeboten.

2 – Fisker stellt eigene Zukunft in Frage

Der Elektroauto-Hersteller Fisker warnt in seinem aktuellen Geschäftsbericht davor, dass er seinen Betrieb möglicherweise nicht fortführen kann. Die aktuellen Ressourcen seien nicht ausreichend, um die nächsten zwölf Monate abzudecken. Derartige Warnungen kommen hin und wieder vor und münden nicht zwangsweise in der Insolvenz eines Unternehmens. Damit weist das Fisker-Management die Anleger auf das erhöhte Risiko hin – und schützt sich so, gerade in den USA, vor etwaigen Anleger-Klagen, falls es doch zur Insolvenz kommt.

3 – Mini Countryman Electric wird jetzt in Serie gebaut

BMW hat den Produktionsstart des Mini Countryman Electric im Werk Leipzig verkündet. Vier Monate nach dem Anlauf des Mini Countryman mit Verbrennungsmotoren rollen jetzt auch die vollelektrischen Modelle in Sachsen vom Band. Seit November werden die Verbrenner-Exemplare des SUV-Modells zusammen mit dem 1er und 2er BMW auf einer Linie gefertigt. Die Batteriepacks für den Countryman werden ebenfalls komplett in Leipzig montiert. Laut BMW wird dort der gesamte Prozess der Hochvoltbatteriefertigung der aktuellen 5. Generation abgebildet.

4 – Nissan stellt Leaf-Produktion ein

Nissan beendet in diesen Tagen die Produktion des Leaf in Sunderland. Das britische Werk wird nun auf die Fertigung des im November 2023 angekündigten Nachfolgers sowie der Elektro-Versionen des Qashqai und Juke vorbereitet. Aber auch wenn die Produktion der zweiten Leaf-Generation nun ausläuft, gibt es immer noch kein Datum für den Produktionsstart der Nachfolger sowie der dritten Generation des Leaf. Allerdings zeichnet sich ab, dass der Leaf nach zwei Generationen als Kompaktwagen einen Konzeptwechsel durchlaufen wird. Der künftige Leaf dürfte auf der Studie Chill-Out basieren, also eher ein kompakter Crossover werden.

5 – ZF eröffnet erste „Null-Emissions-Fabrik“ in Tschechien

Am Produktionsstandort für Leistungselektronik in Tschechien eröffnet ZF nach knapp eineinhalb Jahren Umbauzeit seine erste sogenannte „Null-Emissions-Fabrik“. Der Standort der Abteilung Electrified Powertrain Technology gilt als Blaupause für weltweit alle ZF-Werke. Ein zentraler Punkt dieser „Null-Emissions-Fabriken“ ist nicht nur die Versorgung der Werke mit sauberem Strom, sondern im Idealfall mit selbst produziertem Strom.