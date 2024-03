BYD senkt China-Preis des Seagull weiter

Der Basispreis des Seagull sinkt damit gegenüber der letztjährigen Version um 4.000 Yuan (ca. 510 Euro). In den Vorverkauf war der E-Kleinwagen sogar zu Preisen ab 78.800 Yuan gegangen, seitdem ist er sogar 9.000 Yuan oder knapp 1.150 Euro günstiger geworden.

Die wichtigsten – für 2024 unveränderten – Fakten in Kurzform: Der Seagull ähnelt bei der Optik zwar dem Kompaktmodell Dolphin, ist mit 3,78 Metern aber fast 35 Zentimeter kürzer. Das Modell basiert auch auf der e-Platform 3.0 von BYD, nutzt also die Blade-Batterien mit LFP-Zellchemie. Während es beim E-Motor nur eine Version mit 55 kW gibt, wird BYD zwei Batterie-Versionen anbieten: 30 kWh sollen für 305 Kilometer nach dem chinesischen CLTC-Zyklus sorgen, mit 38,9 kWh sollen 405 Kilometer möglich sein.

Neben der „Glory Edition“ gibt es in China noch zwei weitere Varianten des Seagull, die zu Preisen ab 75.800 Yuan und 85.800 Yuan erhältlich sind. Das entspricht umgerechnet 9.660 bzw. 10.940 Euro. Bereits im vergangenen Jahr war der Seagull eines der meistverkauften BYD-Modelle. Laut der „CN EV Post“ konnte der Hersteller 280.217 Seagull absetzen, womit neun Prozent des Gesamtabsatzes auf den Kleinwagen entfallen.

In China bietet BYD jetzt auch eine Reihe anderer Modelle, darunter den Dolphin, in der neuen „Glory Edition“ zu vergünstigten Preisen an. Der Dolphin in der „Glory Edition“ startet mit 99.800 Yuan nun ebenfalls zu gerade so fünfstelligen Preisen (umgerechnet 12.725 Euro), damit ist das Kompaktmodell rund 17.000 Yuan günstiger geworden.

Der bisher nur in China angebotene Seagull geht ab sofort übrigens auch in den Export: BYD bietet den E-Kleinwagen jetzt auch in Brasilien und Mexiko an, dort unter dem Namen Dolphin Mini. Ob der Seagull – wie der etwas größere Plattform-Bruder Dolphin – auch nach Europa kommt, ist noch nicht bekannt.

