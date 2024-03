Citroën Ami kommt doch noch nach Deutschland

Vorgestellt hatte die französische Stellantis-Marke das E-Leichtfahrzeug bereits im Jahr 2020, der Marktstart in Deutschland war eigentlich für das erste Quartal 2021 geplant. Nachdem das ausgeblieben war, erklärte Citroën im August 2021, dass man nach einer Planänderung den Ami gestaffelt in mehreren Phasen in Europa einführen wolle – und sich dabei zunächst auf andere Länder konzentriere.

Nachdem in Deutschland dem Schwestermodell Opel Rocks-e der Markt überlassen wurde, wollen die Franzosen mit einigen Jahren Verzögerung doch noch hierzulande angreifen. „Beginnend mit der signifikanten Preisanpassung der Pkw-Listenpreise und dem Verkaufsstart des neuen ë-C3, dem ersten bezahlbaren europäischen Elektroauto, ist der Deutschland-Start des Ami der nächste Schritt auf der Mission von Citroën, wieder mehr Menschen Zugang zu bezahlbarer Mobilität zu ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung aus der Rüsselsheimer Deutschland-Zentrale. Nur: Preise werden dort noch nicht genannt, die soll es wohl zum Bestellstart später im Frühjahr geben. In Frankreich kam das Modell zu Preisen ab 6.000 Euro auf den Markt.

Bild: Citroën Bild: Citroën Bild: Citroën Bild: Citroën

An den technischen Daten des Amit hat sich seit 2020 nichts geändert: Mit seiner 5,5 kWh großen Batterie liegt die Reichweite bei bis zu 75 Kilometern. Geladen wird ausschließlich an der Haushaltssteckdose, ein Ladevorgang dauert rund drei Stunden. Mit 471 Kilogramm Gesamtgewicht ist es dabei ein echtes Leichtgewicht, nimmt aber auch nur zwei Personen mit. Der 48-Volt-Antrieb leistet 6 kW auf der Vorderachse. Dank einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h dürfen selbst Inhaber eines Führerscheins der Klasse AM (Stichwort: Rollerführerschein) den kleinen Stromer bewegen. Also im Alter von 16 Jahren, in manchen Bundesländern sogar ab 15.

Im vergangenen Sommer gab es in Frankreich berichte, wonach eine weiterentwickelte Version des Ami eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen können soll – dank eines stärkeren Antriebs und einer größeren Batterie. In der Mitteilung zum Deutschland-Start wird aber nur die bekannte 45-km/h-Version erwähnt. Daher treffen die Fahreindrücke unserer Testfahrt durch Berlin im Ami und eines späteren Test des Opel Rocks-e weiterhin zu.

stellantis.com