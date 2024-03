Fedex nimmt 33 eSprinter in spanische Flotte auf

An beiden Standorten werden insgesamt 33 Ladepunkte errichtet. Diese werden laut der Mitteilung mit zertifiziertem Grünstrom betrieben und verfügen über ein dynamisches Lastmanagement. Damit sollen die Fahrzeuge über Nacht „ausreichend“ aufgeladen werden, so Fedex Express Europe.

Es wird in der Mitteilung des Logistikers nicht ausdrücklich erwähnt, aber bei den 33 Exemplaren für Spanien dürfte es sich noch nicht um den grundlegend überarbeiteten eSprinter handeln. Den technisch neuen, aber optisch nahezu identischen Nachfolger hatte Mercedes-Benz Vans bereits 2023 vorgestellt, seit Januar ist das Modell in Deutschland bestellbar. Eine wichtige Änderung betrifft die Batterie, die mit 56, 81 oder 113 kWh nun deutlich größer ist. Die für die KEP-Branche ausgelegte Vorgänger-Generation muss noch mit kleineren Akkus und niedrigeren Reichweiten auskommen – was im Zustell-Einsatz in Madrid und Barcelona kein Problem sein dürfte, zumal jedes Fahrzeug über einen eigenen Ladepunkt verfügt.

Fedex hat bereits Erfahrung mit dem Modell: 23 eSprinter setzt FedEx wie berichtet in London ein. Hinzu kommen zwölf Exemplare in Amsterdam und bald auch 28 eSprinter für den Raum Paris.

„Unsere Mitarbeiter und Kunden sind gleichermaßen begeistert, die ersten dieser Fahrzeuge in Madrid und Barcelona unterwegs zu sehen, wodurch emissionsarme und emissionsfreie Abholung und Zustellung in Spanien noch üblicher werden“, sagt Ian Silverton, Managing Director Ground Operations, FedEx Express Spanien. „Diese beiden Standorte sind von zentraler Bedeutung für unser Netzwerk, und diese neuen Fahrzeuge helfen uns, in beiden Städten einen nachhaltigeren Betrieb zu erreichen.“

David Perdomo Hollatz, Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans Region Europe & Germany, ergänzt: „Ich freue mich, dass unser Batterie-elektrischer eSprinter FedEx Express dabei unterstützt, seine eigenen Ziele im Bereich der lokal emissionsfreien Zustellung zu erreichen. Zuverlässigkeit und Kundenorientierung sind wichtige Werte, sowohl in der Logistik als auch im Fahrzeugbau.“

fedex.com