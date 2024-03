Skoda Epiq E-SUV kostet 25.000€ / Nio gründet Submarke Onvo / H2-Busse für Köln

1 – Nio gründet Submarke namens Onvo

Nio launcht seine erste Untermarke unter dem Namen Onvo. Die offizielle Markteinführung ist für Mai geplant. Im Netz kursieren bereits Bilder des ersten Modells, das Onvo L60 heißen soll. Bisher erfolgten die Vorbereitungen für die Einführung der neuen Untermarke unter dem Arbeitstitel „Alps“. Dass der chinesische Hersteller neben der derzeitigen Kernmarke mit höherpreisigen Modellen eine weitere Submarke plant, ist bereits seit 2022 bekannt. Nun bestätigt Nio, dass diese unter dem Namen internationalen Titel Onvo noch im zweiten Quartal in Erscheinung treten werde.

2 – Nissan und Honda vor E-Auto-Kooperation

Die japanischen Autobauer Nissan und Honda streben eine strategische Partnerschaft unter anderem für Elektroautos an. Die Kooperationsabsicht zwischen beiden Herstellern war kurz zuvor bereits durchgesickert. Wie Honda in einer offiziellen Mitteilung schreibt, haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine Zusammenarbeit bei Softwareplattformen sowie Kernkomponenten für E-Autos und ergänzenden Produkten zu prüfen. Als Begründung für den Schritt der beiden japanischen Konkurrenten wird schlicht die Notwendigkeit genannt, die Stärken zu bündeln.

3 – Skodas kleines Elektro-SUV für 25.000 Euro heißt Epiq

Skoda hat am Rande der Präsentation seiner Jahreszahlen einen Ausblick auf das angekündigte Elektro-SUV für 25.000 Euro gegeben. Der Skoda-Ableger des VW ID.2 X wird als Epiq bezeichnet und entwickelt die aktuelle Skoda-Designsprache weiter. Bereits im Vorfeld hatte Skoda angekündigt, am 15. März den Schleier von einem weiteren E-SUV zu lüften. Daher hatten viele Beobachter mit der Premiere des Skoda Elroq gerechnet, der etwas unterhalb des bekannten Enyaq positioniert werden soll. Tatsächlich präsentiert haben die Tschechen aber den Epiq als Ausblick auf das kommende Kleinwagen-SUV.

4 – Solaris baut weitere H2-Busse für Köln und Großraum Paris

Der Regionalverkehr Köln hat 20 neue Wasserstoff-Busse bei Solaris bestellt. Diese sollen bis Ende April 2025 in den Verkehrsgebieten am Rhein zum Einsatz kommen. Weitere 22 Urbino 12 Hydrogen wird Solaris bis 2025 nach Frankreich liefern. Zunächst nach Köln: Konkret hat der Regionalverkehr Köln neun Urbino 12 Hydrogen und elf Urbino 18 Hydrogen geordert. Es werden also sowohl zwölf Meter lange Solobusse als auch 18 Meter lange Gelenkbusse mit Brennstoffzellen-Antrieb in der Stadt den Dienst antreten.

5 – Fisker soll Vorbereitung für Insolvenz treffen

Der finanziell angeschlagene Elektroauto-Hersteller Fisker bereitet sich auf eine mögliche Insolvenz vor. Wie das „Wall Street Journal“ von Insidern erfahren haben will, hat Fisker einige Berater engagiert, die bei einem möglichen Insolvenzantrag behilflich sein sollen. Parallel konzentriert sich Fisker darauf, zusätzliches Kapital zu beschaffen und eine strategische Partnerschaft mit einem großen Automobilhersteller einzugehen.