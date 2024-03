Solaris baut weitere H2-Busse für Köln und Großraum Paris

Zunächst nach Köln: Konkret hat der Regionalverkehr Köln neun Urbino 12 Hydrogen und elf Urbino 18 Hydrogen geordert. Es werden also sowohl zwölf Meter lange Solobusse als auch 18 Meter lange Gelenkbusse mit Brennstoffzellen-Antrieb in der Stadt den Dienst antreten. Die Beschaffung fußt auf einem bereits im Frühjahr 2022 an den RVK erteilten Förderbescheid der Bundesregierung über insgesamt 108 Brennstoffzellenbusse bis 2025, darunter 29 Gelenkbusse. Entsprechend werden diese Busse noch im Zuge der auslaufenden „Richtlinie zur Förderung alternativer An­triebe von Bussen im Personenverkehr“ gefördert. Der Gesamtzuschuss für alle 108 BZ-Busse beläuft sich auf 33,9 Millionen Euro.

Solaris hatte sich 2022 an der Ausschreibung beteiligt und den Zuschlag für insgesamt 20 garantierte sowie 20 optionale H2-Busse erhalten. Bei den nun bestellten Bussen handelt es sich um die gezogene Option. Sie werden künftig auf RVK-Linien im Großraum Köln/Bonn eingesetzt und vergrößern die bereits 83 Fahrzeuge umfassende Wasserstoff-betriebene Busflotte des RVK. Neben den bereits eingeflotteten Solaris-Solomodellen haben die Kölner H2-Busse bei Wrightbus bestellt, außerdem sind bereits 35 BZ-Busse von Van Hool im Einsatz. Im Laufe dieses Jahres kommen noch weitere 18 H2-Gelenkbusse des Typs Solaris Urbino 18 Hydrogen dazu, die letztes Jahr bestellt wurden.

Laut Dr. Marcel Frank, Geschäftsführer des RVK, nähert sich sein Unternehmen Schritt für Schritt seinem Unternehmensziel „Null Emission“. „Da wir uns dem Thema Wasserstoff mit unseren Aufgabenträgern und Gesellschaftern so frühzeitig gewidmet und stets auch die Infrastruktur im Blick hatten, können wir als großes regionales Verkehrsunternehmen inzwischen auf ein kompaktes Netz in Sachen Wasserstoffmobilität blicken.“ Erste H2-Busse nahm der RVK bereits 2020 in Betrieb.

„Die Folgebestellung von wasserstoffbetriebenen Solaris-Omnibussen in dieser Größenordnung ist für uns ein Zeichen der hohen Wertschätzung, derer sich unsere Produkte sowie unser Unternehmen erfreuen“, äußert Christian Goll, Geschäftsführer der Solaris Deutschland GmbH. „Es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung hin zu einem innovativen und emissionsfreien öffentlichen Personennahverkehr, zügig voranschreitet. Wir sind stolz darauf, dass die RVK als Vorreiter dieser Entwicklung sich erneut für unsere Fahrzeuge entschieden hat und unsere langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit dadurch weiter gefestigt werden kann.“

Weitere 22 Urbino 12 Hydrogen wird Solaris bis 2025 unterdessen nach Frankreich liefern. Sie werden Teil eines Wasserstoff-Pilotprojekts der Behörde Île-de-France Mobilités, die den ÖPNV im Großraum Paris organisiert. Sie hatte die 22 BZ-Busse mit Unterstützung der zentralen Beschaffungseinrichtung CATP (Centrale d’Achat du Transport Public) ausgeschrieben – und plant, das Potenzial der Wasserstofftechnologie für ihr öffentliche Verkehrssystem zu testen. Der Versuch sei Teil der Initiativen und Investitionen, die seit 2018 zur Erneuerung der gesamten Busflotte in der Île-de-France durchgeführt werden, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Île-de-France Mobilités kündigte erst vergangenen Monat an, 3.500 „saubere“ Busse für den Stadt- und Überlandverkehr im Großraum Paris zu bestellen – und zwar über die CATP. Zwischen 2025 und 2028 sollen den Plänen zufolge jährlich rund 1.000 dieser neuen Fahrzeuge in Dienst gestellt werden. Unter „sauberen Bussen“ verstehen die Initiatoren dabei Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- oder Biogasantrieb. Wie viele der neuen Busse reine elektrisch fahren (BEV oder FCEV) werden, schlüsselte die Behörde vergangenen Monat nicht auf. Klar ist aber: Die neuen Fahrzeuge werden die 4.200 „sauberen“ Busse und Reisebusse ergänzen, die bereits in der gesamten Region Île-de-France im Einsatz sind. Diese machen zurzeit fast 40 Prozent der Gesamtflotte aus.

Bereits 2021 machte Île-de-France Mobilités publik, dass nicht nur innerhalb Paris‘ (durch die RATP und ihre Roadmap „Bus2025“) die Anstrengung unternommen werde, bis 2025 vollständig auf Busse mit „sauberer Energie“ umzustellen. Sondern dass parallel dazu auch für die Region Ile-de-France – also das weiter um Paris verteilte Ballungsgebiet – die komplette Umstellung der Busflotte auf Biogas- und E-Antrieb vorgesehen sei. Allerdings nicht bis 2025, sondern bis 2029. Im Jahr 2021 umfasste die entsprechende Flotte 10.300 Busse. Das deckt sich mit den obigen Angaben: Wenn 4.200 „saubere“ Busse knapp 40 Prozent der Flotte ausmachen, kommt man rechnerisch auf einen Gesamtbestand von annähernd 10.500 Busse.

Dass bei der H2-Busbestellung Solaris zum Zug kommt, wertet das Unternehmen selbst als „Bestätigung für die hohe Qualität des Produkts und für die wachsende Beliebtheit dieser Lösung“. Der polnische Hersteller hat seine H2-Busse eigenen Angaben zufolge bereits an Kunden in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, der Slowakei, Spanien, der Schweiz und Schweden ausgeliefert. In seiner jüngsten Jahresbilanz äußerte Solaris, bis Ende 2023 insgesamt 180 Wasserstoffbusse auf den Markt gebracht zu haben und im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 44,5 Prozent an den in Europa zugelassenen Wasserstoffbussen gehabt zu haben. Bis Ende 2023 sollen dem Hersteller nach eigenen Angaben zudem Bestellungen für 535 weitere Wasserstoffbusse vorgelegen haben, deren Liefertermine zwischen 2024 und 2026 liegen.

Über alle Antriebe hinweg setzte Solaris im vergangenen Jahr 1.456 Fahrzeuge ab. „Hervorzuheben ist, dass die überwiegende Mehrheit der im Jahr 2023 abgeschlossenen Verträge die Lieferung von Fahrzeugen mit vollständig emissionsfreiem oder emissionsarmem Antrieb betraf. Batteriefahrzeuge, Wasserstofffahrzeuge, Oberleitungsbusse und Hybridbusse haben zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens einen Anteil von mehr als 80 % am Absatzmix erreicht und machen genau 82 % aus“, teilt Solaris mit.



