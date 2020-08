Regionalverkehr Köln präsentiert 35 BZ-Busse

Der Regionalverkehr Köln (RVK) hat jetzt die 35 neuen Brennstoffzellen-Busse nebst zwei Wasserstofftankstellen offiziell vorgestellt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Modelle des Typs A330 FC vom belgischen Nutzfahrzeughersteller Van Hool.

Die 35 Fahrzeuge verteilen sich auf die Standorte Meckenheim, Wermelskirchen, Bergisch Gladbach und Hürth, wo sie teils bereits im Einsatz sind und teils in Kürze ihren Dienst aufnehmen werden.

Machen wir’s konkret: In Meckenheim im Rhein-Sieg-Kreis werden nach den noch ausstehenden Fahrerschulungen und der abschließenden Inbetriebnahme einer der beiden H2-Tankstellen zehn Brennstoffzellen-Busse in den Linienverkehr integriert. In ihrer aktuellen Ausbaustufe könne die Meckenheimer Tankstelle täglich 20 BZ-Busse in zwei Zyklen à zehn Fahrzeuge versorgen, heißt es in einer begleitenden Pressemitteilung. Weitere BZ-Busse wird die RVK in Wermelskirchen und Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis zum Einsatz bringen. Die zweite H2-Tankstelle ist dann auch am Standort Wermelskirchen zugänglich. In der Stadt Hürth sind seit dem Sommer unterdessen bereits unter Regie der RVK zehn BZ-Busse unterwegs. Betankt wird die Hürther Brennstoffzellen-Flotte an einer Wasserstofftankstelle im Chemiepark Hürth-Knapsack.

Für die Beschaffung der Busse hatte der Regionalverkehr Köln eine Einkaufsgemeinschaft mit den Wuppertaler Stadtwerken (WSW) gebildet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um A330 FC von Van Hool aus einer Bestellung, die 2018 aufgegeben wurde, in Wuppertal sind die ersten dieser Busse seit dem Frühsommer in Betrieb. Die 12 Meter langen Fahrzeuge arbeiten mit Brennstoffzell-Modulen von Ballard Power Systems und einem 210-kW-Elektromotor von Siemens. Ihre Reichweite wird mit 350 km angegeben. Die Tanks der Busse können 38,2 kg Wasserstoff aufnehmen.

Im März 2020 hat die Einkaufsgemeinschaft nochmals Brennstoffzellen-Busse bestellt, dieses Mal bei Solaris. Für die RVK sind 15 Exemplare des Urbino 12 hydrogen vorgesehen. Bei beiden Beschaffungs-Aktionen werden die Verkehrsbetriebe mit öffentlichen Geldern aus EU- und Bundestöpfen unterstützt, unter anderem über die Förderprojekte JIVE, MEHRLIN und das NIP-2-Programm.

rvk.de, rvk.de (Factsheet), now-gmbh.de