Maxus E-Transporter eDeliver 7 / Fisker stoppt Produktion / Ford Kompakt-Stromer

1 – Fisker unterbricht Ocean-Produktion für sechs Wochen

Fisker hat die Produktion seines derzeit einzigen Modells ausgesetzt. Für mindestens sechs Wochen wird bei Magna in Österreich kein Exemplar des Elektro-SUV gebaut. Offizielle Begründung ist der Abbau von Lagerbeständen. Bekanntlich geht es bei Fisker derzeit aber auch um das liebe Geld. So hatte das Unternehmen vor einigen Wochen seine eigene Zukunft in Frage gestellt. Das ist jedoch eine Pflichtangabe im US-Börsenrecht, wenn die Liquidität nicht für einen gewissen Zeitraum ausreicht.

2 – BMW baut Neue Klasse auch in Regensburg

BMW wird auch in seinem Werk in Regensburg künftig Elektroautos der Neuen Klasse produzieren. Wie der deutsche Hersteller in einer Mitteilung angibt, sind die ersten Arbeiten für die Produktion der neuen Plattform in dem Werk in Regensburg bereits angelaufen. Zum Jahreswechsel wurden erste größere Umbauten unter anderem in der Fahrzeugmontage vorgenommen. Weitere umfängliche Strukturmaßnahmen werden zum nächsten Jahreswechsel erfolgen. Die Produktion von E-Autos der Neuen Klasse in Regensburg soll in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts anlaufen.

3 – Maxus ergänzt E-Transporter-Familie um eDeliver 7

Maxus bietet den im vergangenen Jahr vorgestellten Elektro-Transporter eDeliver 7 jetzt in Deutschland an. Mit dem mittelgroßen E-Transporter schließt die chinesische Marke die Lücke zwischen dem kleinen eDeliver 3 und dem großen eDeliver 9. Maxus rückt den eDeliver 7 diese Woche auf der Messe „Flotte!“ in Düsseldorf ins Rampenlicht. Das deutsche Publikum lernt dort den mittelgroßen Lieferwagen mit 150 kW Leistung kennen. Zur Wahl stehen eine 77 oder eine 88 Kilowattstunden große Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie. Als Reichweite für den größeren Akku gibt Maxus bis zu 370 Kilometer nach WLTP an. Für die kleinere Batterie liegen noch keine Reichweiten-Angaben vor.

4 – Ford soll Kompakt-Stromer für 25.000 Dollar planen

Bei Ford gibt es neue Eckpunkte zur angekündigten Plattform für kleinere und kostengünstige Elektroautos. Das erste Modell auf der neuen Basis soll Ende 2026 auf den Markt kommen und etwa 25.000 US-Dollar kosten. Dass Ford an einer entsprechenden Plattform für kostengünstige Elektroautos arbeitet, erwähnte das US-Unternehmen bereits Anfang Februar bei einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des Vorjahres. Bloomberg berichtet nun unter Berufung auf einen Insider, dass Ford auf Basis dieser neuen Plattform ein kompaktes SUV, einen kleinen Pick-up und möglicherweise ein drittes Modell plant, das für Ride-Hailing-Dienste genutzt werden könnte.

5 – AC-Laden am CCS-Kabel?

Auch elektrische Carsharing-Autos müssen irgendwann geladen werden, so viel ist klar. Dass nicht alle Nutzer wissen, wie das richtig geht, zeigt aber ein kurioses Foto aus München. Dort hat E-Auto-Tester Robin Engelhardt, der auch für electrive regelmäßig Fahrberichte schreibt, einen ganz besonderen Fall entdeckt. Am Ladepark an der BayWa-Zentrale hat er einen VW ID.3 des Carsharing-Anbieters Miles abgelichtet, der an der Schnellladesäule mit Wechselstrom laden will.