Schweiz: Energie 360° baut Ladesäulen für die Swiss Finance & Property Group

Laut einer Mitteilung will das Schweizer Unternehmen in einem ersten Schritt vier Millionen Franken (rund 4,09 Millionen Euro) bis 2028 in das Vorhaben stecken. „Gemeinsam werden Energie 360° und die SFP das Portfolio bedarfsgerecht etappenweise mit elektrischen Lademöglichkeiten ausstatten“, so das Unternehmen weiter. Energie 360° übernimmt dabei die Planung, die Lieferung, die Installation und den laufenden Betrieb inklusive Abrechnung und Support der AC-Säulen.

„Wir sind überzeugt, dass E-Ladeinfrastruktur in unseren Miet- und Gewerbeliegenschaften das Portfolio nachhaltig aufwertet und die Zufriedenheit der Mieterschaft erhöht“, sagt Michael Birrer, Asset Manager Real Estate Direct der SFP. „Mit Energie 360° haben wir eine Partnerin gefunden, die das Investitionsrisiko übernimmt und nicht nur in der Deutschschweiz, sondern auch in der Romandie präsent ist.“

Details zum Ladeinfrastruktur-Lieferanten oder auch den Ladeleistungen gibt es derzeit noch nicht. Auch wie viele AC-Ladesäulen errichtet werden sollen, geben die Unternehmen nicht bekannt.

Die SFP Group „ist eine auf Immobilien spezialisierte Investment- und Beratungsgesellschaft mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung“. Das Unternehmen zählt rund 400 Liegenschaften in der ganzen Schweiz zu ihrem Portfolio.

Mit Ladelösungen für Immobilienbesitzer will das Unternehmen die E-Mobilität schweizweit vorantreiben. Energie 360° pflegt bereits Partnerschaften mit Coop oder der Artemis Group. Seit 2020 hat der Schweizer Energiedienstleister beispielsweise bereits über 120 Coop-Standorte mit Lademöglichkeiten ausgerüstet. Bis 2026 sollen an über 200 Standorten Ladestationen zur Verfügung, davon über 150 Schnellladestationen mit Leistungen zwischen 50 und 200 kW.

Jörg Wild, CEO von Energie 360°, betont: „Die Partnerschaft mit der SFP Gruppe passt optimal zu Energie 360°. Die SFP treibt zukunftsorientiert die Transformation zur nachhaltigen Mobilität voran und ist mit ihrem großen Liegenschafts-Portfolio wie unser Unternehmen in der ganzen Schweiz tätig.“

energie360.ch