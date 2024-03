Farasis liefert Batterien für FAW-Nutzfahrzeuge

Beide Unternehmen wollen bei Projekten für Semi-Solid-State- und Solid-State-Batterien für leichte, mittelschwere und schwere Nutzfahrzeuge sowie bei spezifischen Szenarien wie Fernverkehr, städtische Logistik und Kommunaltechnik eng zusammenarbeiten, wie es in einer Mitteilung von Farasis Energy heißt. Die Partnerschaft wurde erst jetzt verkündet, der Deal selbst wurde aber offenbar schon am 1. März in Changchun geschlossen.

„Durch die Kooperation streben beide Parteien an, führende Unternehmen im Bereich Nutzfahrzeuge zu werden. Dies unterstützt die Pläne von Farasis Energy in der Markterweiterung und im Wachstum sowie in der beschleunigten Anwendung von Semi-Solid-State- und Solid-State-Batterien für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und die Partnerschaft scheint nicht auf China beschränkt zu sein, denn beide Unternehmen wollen „gemeinsam einen Beitrag zur globalen umweltfreundlichen Mobilität und nachhaltigen Entwicklung leisten“. Details zu den erwähnten Semi-Solid-State- und Solid-State-Zellen nennt Farasis in der Mitteilung nicht.

Farasis ist für seine Pouchzellen bekannt und fokussiert sich auf die Entwicklung „hochleistungsfähiger Batterietechnologie“. Das einst in Kalifornien gegründete Unternehmen betreibt Entwicklungszentren in China, Deutschland und den USA. Seine Zellen produziert Farasis derzeit in zwei Werken in China, konkret in Ganzhou und Zhenjiang. Farasis ist zusammen mit dem türkischen Autobauer Togg an dem Joint Venture Siro beteiligt. In dem Batteriewerk in Gemlik in der Türkei werden bereits Batteriemodule und -packs montiert, später sollen dort auch Zellen hergestellt werden.

In der FAW-Kooperation sollen jetzt „zukunftsweisende Fahrzeuge“ entwickelt werden – konkrete Modelle wurden aber noch nicht angekündigt. „FAW Jiefang wird Farasis Energy mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Fahrzeugintegration, der Produktion und den Marktkanälen voll unterstützen, um das Kooperationsprojekt entsprechend zu fördern“, sagt Ji Yizhi, Deputy General Manager von FAW Jiefang.

Chen Binbo, General Manager Farasis Energy, ergänzt: „Farasis Energy konzentriert sich auf Produkt- und Technologievorteile. Wir werden FAW Jiefang mit hochwertigen Produkten versorgen, die technologische Innovation im Bereich zukunftsweisender Fahrzeuge beschleunigen, die Produkte an den Markt anpassen und die neue Energiewende anführen. Gemeinsam werden wir eine neue Blaupause für die Entwicklung zukunftsweisender Fahrzeuge schaffen.“

farasis-energy.com