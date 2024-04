Frankreich: Autohändler Emil Frey lässt an Filialen 80 Schnelllader installieren

Die Ladeparks sollen Kunden von „Autosphere“ zugutekommen, der Auto- und Motorrad-Einzelhandelssparte von Emily Frey France, ob sie darüber hinaus öffentlich zugänglich sind, geht aus den Ausführungen der Partner nicht klar hervor. Den ersten Ladestandort hat Atlante für die Gruppe bereits am Autohaus in La Teste-de-Buch in der Nähe von Arcachon im Département Gironde installiert. Dieser verfügt über vier Schnellladepunkte mit je 150 kW. Die nächsten Ladeparks sind in Tours/St. Cyr sur Loire, Châtellerault, Ruffec, Meaux, Compiègne, Maubeuge und Montluçon geplant. Rechnerisch ergibt sich bei den erwähnten 15 Standorten und 80 Ladepunkten ein Schnitt von fünf bis sechs Ladepunkten pro Location. „Das Stationskonzept von Atlante bietet 2 bis 6 Schnellladepunkte (150 bis 300 kWh) und ist flexibel und passt sich dem verfügbaren Immobilienraum an“, heißt es dazu in einer begleitenden Mitteilung.

Zur geplanten Hardware äußert sich Atlante nicht. Auf einem mitgelieferten Pressefoto ist jedoch zu sehen, dass das Unternehmen auf Schnelllader des spanischen Ladeinfrastruktur-Hersteller Wallbox Chargers setzt. Bereits im November gab Atlante bekannt, die Spanier als bevorzugten Hardware-Partner für den Aufbau neuer öffentlicher Ladepunkte in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal ausgewählt zu haben.

Emil Frey France vertreibt neben Pkw und Motorrädern auch Industriefahrzeuge und ist im Groß- und Einzelhandel von Original- und unabhängigen Ersatzteilen aktiv. Die Gruppe ist zudem offizieller Importeur der Marken Mitsubishi Motors, Subaru und TVS. „Als kompetenter Partner auf seinem Gebiet bietet uns Atlante mit diesem neuen Service die Möglichkeit, Fahrern auf dem Weg zur Elektrifizierung den besten Service zu bieten. Diese Partnerschaft steht voll und ganz im Einklang mit unserer Politik der Diversifizierung unserer Dienstleistungen, um unseren gesamten Mehrwert aufrechtzuerhalten“, äußert Hervé Miralles, Präsident der Gruppe Emil Frey France.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ausgewählt wurden, die Einführung dieses neuen Dienstes in den Autohäusern des Autosphere-Netzwerks zu unterstützen“, betont Jacques Galvani, CEO von Atlante France. Sein Unternehmen hatte im Rahmen der jüngsten Förderrunde der Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) im vergangenen Jahr bekanntlich 49,9 Millionen Euro für den Aufbau von Schnellladestationen in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal zugesprochen bekommen. Insgesamt will Atlante in diesen Ländern 5.000 Schnellladepunkte bis zum Jahr 2025 und über 35.000 bis zum Jahr 2030 errichten. Die AFIR sieht vor, dass auf dem Kernstraßennetz der Europäischen Union mindestens alle 60 Kilometer eine Ladestation und auf dem transeuropäischen Netz alle 100 Kilometer eine Ladestation eingerichtet werden muss. Darüber hinaus wird Atlante Ladestationen auf Parkplätzen und strategischen städtischen Gebieten installieren.

atlante.energy, linkedin.com, emilfreyfrance.fr (auf Französisch)