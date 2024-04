Renault baut Flexis-Transporter in der Normandie

Das Werk in der Normandie, das aktuell den Renault Trafic samt Elektro-Ableger fertigt, soll 2026 mit der Produktion der E-Transporter von Flexis beginnen. Der Trafic E-Tech Electric wird in zwei Längen mit 5,08 (L1) oder 5,48 Metern (L2) sowie in den beiden Höhen 1,97 oder 2,5 Meter angeboten.

Mit der Produktion der Flexis-Transporter sollen in dem Werk 550 neue Stellen entstehen, weshalb Renault nach eigenen Angaben eine Einstellungs-Offensive vorbereitet. Zwischen 2014 und 2023 seien bereits 1.000 Menschen eingestellt worden. Am Standort Sandouville wurden bereits über eine Million Trafic-Fahrzeuge für Renault und seine Partner gebaut – vom Fahrgestell bis hin zu Vans mit einem betont hochwertigen Innenraum.

Zu den geplanten Transportern, die Flexis anbieten will, ist bisher wenig bekannt. Die Produktion von Fahrzeugen mit 5,00 bis 5,50 Metern Länge dürfte angesichts des Werks aber kein Problem sein. Bekannt ist nur, dass die Flexis-Transporter nicht auf den bekannten Renault-Modellen wie dem Trafic oder dem größeren Master basieren sollen, sondern auf einer eigenen Skateboard-Plattform mit 800 Volt Spannungslage.

Angekündigt wurde Flexis das Joint Venture im Oktober 2023, ehe in diesem März die Gründung von Flexis vollzogen wurde. Das Joint Venture mit Sitz in Frankreich wird anfangs zu je 50 Prozent von der Renault Group und von der Volvo Group gehalten. Beide Konzerne erklären sich bereit, in den kommenden drei Jahren jeweils 300 Millionen Euro in Flexis zu investieren. Zu einem späteren Zeitpunkt soll das französische Logistikunternehmen CMA CGM (mit einem 120-Millionen-Euro-Invest) als dritter Partner hinzukommen.

Flexis soll auf das Knowhow der beiden Gründungsparteien zurückgreifen, womit die Volvo Group (nicht zu verwechseln mit Volvo Cars) sein Lkw-Angebot um Transporter erweitert. Einen besonderen Fokus wollen die Initiatoren auf die smarten Fähigkeiten der Fahrzeuge legen. Aber auch hierzu liegen noch keine genaueren Informationen vor.

