Nio-Batterietausch wird zu Randzeiten möglich – aber auch kostenpflichtig

Nio teilt mit, die Öffnungszeiten aller aktuell 14 deutschen Batterietauschstationen auszuweiten und zu vereinheitlichen. Garantiert wird nun die Verfügbarkeit der Stationen von 7 bis 22 Uhr – „und damit fünf Stunden länger als zuvor“, wie es in einer uns per E-Mail vorliegenden Mitteilung heißt. Dabei blieben alle Stationen auch weiterhin während der Öffnungszeiten an ein Service Center angebunden, heißt es. Die erweiterten Öffnungszeiten hat Nio nach eigenen Angaben bereits in den Niederlanden erfolgreich erprobt.

Neu ist auch das seit Anfang diesen Monats geltende Preismodell, das Nio bereits Ende 2023 angekündigt hatte. Während Nio-Kunden in Deutschland noch bis Ende März 2024 die Batterie ihres Elektroautos gebührenfrei wechseln konnten, werden seit Anfang April Gebühren fällig – und zwar zusätzlich zur Batteriemiete.

Konkret bietet Nio nun nur noch zwei Akkutausch-Vorgänge pro Monat kostenfrei an. Ab dem dritten Swap fällt eine Gebühr von zehn Euro an. Zudem muss dann für den Strom der Batterien bezahlt werden. Dabei geht es aber nicht um den gesamten Strom, der in der neuen Batterie gespeichert ist, sondern es soll die Differenz zwischen der Rest-Ladung in der entnommenen Batterie und dem tatsächlichen Ladestand der neu eingebauten Batterie berechnet werden. Durch eine Kooperation mit RWE soll der Energiepreis bei rund 39 Cent pro Kilowattstunde liegen.

Ein Beispiel: Ist der Ladestand der neuen Batterie 70 kWh höher als jener der alten, werden 27,30 Euro für den Strom berechnet. Sind die beiden kostenfreien Batteriewechsel eines Monats bereits aufgebraucht, werden weitere zehn Euro fällig – der Batterietausch kostet in dem Beispiel dann 37,30 Euro. Handelt es sich um einen der beiden ersten Battery Swaps des Monats, liegen die Kosten bei 27,30 Euro.

Davon (vorerst) unverändert bleiben die Kosten für die Wechselbatterien selbst. Das 75-kWh-Pack kostet im Abo 169 Euro pro Monat, für das 100-kWh-Pack werden 289 Euro berechnet. Das Batterie-Abo ist weiterhin die Voraussetzung dafür, die Power Swap Stations von Nio zu nutzen. Entscheidet man sich für den Kauf der Batterie, bleibt diese fest im Auto verbaut und kann nur per Kabel geladen werden – wie lange das dauert, können Sie in unserem Fahrbericht zum Nio ET5 nachlesen.

Insgesamt stehen Nio-Usern in Deutschland inzwischen 14 Stationen zum Tauschen ihrer Fahrzeugbatterien entlang des deutschen Autobahnnetzes zur Verfügung. Neu hinzugekommen sind im März die Power Swap Stations im bayerischen Geiselwind ander A3 zwischen Würzburg und Erlangen, im hessischen Sulzbach nahe der Autobahnen 66, 5 und 648 sowie im nordrhein-westfälischen Kirchlengern an der A30 nördlich von Bielefeld. Noch im April ist zudem die Inbetriebnahme von Stationen in Aurach (A6 zwischen Heilbronn und Nürnberg), in Mühldorf (A94 östlich von München) sowie in Schkeuditz (A9 am Flughafen Leipzig/Halle) geplant.

Quelle: Infos per E-Mail