Voith gründet Tochter für Wasserstoff-Speichersysteme

Voith hat ein montagefertiges Plug & Drive H2-Speichersystem für Schwerlastfahrzeuge entwickelt. Die darin integrierten 700-bar-Wasserstofftanks verfügen seit Dezember 2023 über die für die Vermarktung in Europa erforderliche Straßenzulassung. Die Besonderheit ist hier, dass Voith auf 700 bar Druck setzt, denn eigentlich sind in schweren Nutzfahrzeugen 350 bar mit einer günstigeren und robusteren Technologie (Fahrzeug- und Tankstellen-seitig) verbreitet. Der Trend geht jedoch zu Lösungen mit höherer Energiedichte, weshalb Voith 700 bar und Daimler Truck sogar tiefgekühlten, flüssigen Wasserstoff bevorzugt.

Voith selbst gibt an, über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich der Wasserstofftanks zu verfügen – und auch Experte für Carbon-Verbundwerkstoffe zu sein. „Durch die neue Gesellschaft bündelt Voith das Know-how beider Bereiche, um die Möglichkeiten der Wasserstofftechnologie voll auszuschöpfen und zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs beizutragen“, so das Unternehmen.

„Mit der Gründung der Voith HySTech GmbH können wir zielgerichtet die wachsenden Kundenanforderungen bedienen und mit unserer breiten Expertise das vorhandene Wachstumspotenzial im Bereich Wasserstoff heben,“ so Toralf Haag, CEO von Voith.

Voith beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 60 Standorten weltweit – wie viele davon in Garching für die neue Voith HySTech GmbH tätig sind, wird nicht angegeben. Das Portfolio umfasst Anlagen, Produkte und (digitale) Services für die Branchen Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Das 1867 gegründete Unternehmen ist immer noch in Familienhand und verzeichnete zuletzt 5,5 Milliarden Euro Umsatz.

voith.com