Karl-Thomas Neumann wird Berater von SK On

Auf LinkedIn schreibt Neumann zu seinem neuen Beraterjob: „SK On ist der weltweit viertgrößte Anbieter von Batteriezellen für Automobilanwendungen und hat sehr große Ambitionen für die Zukunft. Ich war sehr beeindruckt, als ich letzte Woche den Standort von SK Battery America in Commerce, Georgia, besuchte. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine große Zellproduktionsstätte gesehen habe, und es hat mich daran erinnert, wie komplex und schwierig es ist, Zellen in Automobilqualität in großem Maßstab zu produzieren.“ Wie genau seine Tätigkeit für die Südkoreaner aussehen wird, darauf geht Neumann allerdings nicht ein.

Neumann hat schon länger keine aktive Management-Position inne, sondern konzentriert sich auf seine Tätigkeit als Berater sowie als Aufsichtsratsmitglied von verschiedenen Unternehmen. So sitzt Neumann beispielsweise seit 2022 im Aufsichtsrat von Polestar sowie vom kalifornischen Batterieentwickler OneD. Außerdem ist er Chairman and Strategic Advisor bei AutoBrains Technologies (vormals Cartica AI) in Tel Aviv, Member of the Board bei indie Semiconductor in Kalifornien sowie Member of the Board bei Apex.AI (ebenfalls Kalifornien).

SK On gehört zum südkoreanischen Mischkonzern SK Group und verfügt über Kooperationen mit vielen Automobilherstellern. Jüngst konnte SK On seine Partnerschaft mit Ferrari vertiefen. In Joint Ventures mit verschiedenen Herstellern betreibt SK On auch Fabriken in den USA. Die Koreaner sind bekanntlich Partner von Ford für gleich drei Batteriefabriken in Kentucky und Tennessee und bauen auch gemeinsam mit Hyundai eine neue Zellfabrik in Georgia – konkret im Bartow County. Die von Neumann erwähnte Fabrik in Commerce wird von SK On in Eigenregie betrieben und beliefert unter anderem Ford und das US-Werk von VW in Tennessee. Angeblich will SK On zudem mit Nissan eine weitere Fabrik in den USA bauen.

Autor: Florian Treiß