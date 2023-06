USA fördern Batteriefabriken von Ford und SK On mit Milliardenbetrag

Die US-Regierung ist nach eigenen Angaben bereit, Ford und SK On mit einem Darlehen von bis zu 9,2 Milliarden US-Dollar (8,4 Milliarden Euro) beim Bau der drei gemeinsamen Batteriezellen-Fabriken in den USA zu unterstützen. Dabei geht es um die Batteriefabriken des Joint Ventures BlueOval SK.

Die drei Werke kommen bekanntlich auf eine geplante Gesamtkapazität von 129 GWh pro Jahr, zwei werden in Kentucky und eine in Tennessee errichtet. Das US-Energieministerium hat BlueOval SK nun über sein Loan Programs Office (LPO) hierfür eine bedingte Zusage für ein Darlehen von bis zu 9,2 Milliarden US-Dollar gegeben.

Bevor ein endgültiges Darlehen vergeben wird, müssen aber noch kritische Meilensteine erreicht und bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Diese werden in der Mitteilung aber nicht genau genannt.

Es wird erwartet, dass das Projekt insgesamt etwa 5.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe in Tennessee und Kentucky sowie 7.500 Arbeitsplätze in der Produktion schaffen wird, sobald die Werke in Betrieb sind.

Klar ist, dass die von BlueOval SK gefertigten Batteriezellen in Elektroautos von Ford und der Konzernmarke Lincoln eingesetzt werden sollen. Das Energieministerium rechnet nun vor, dass dann mit diesen Batterien über die gesamte Lebensdauer der Fahrzeuge mehr als 1,7 Milliarden Liter Benzin pro Jahr (Originalangabe 455 Millionen Gallonen) eingespart werden sollen.

BlueOval SK arbeite aktiv mit lokalen Interessengruppen zusammen, „um eine vielfältige lokale Belegschaft und ein Lieferantennetzwerk aufzubauen“, so das Ministerium. Das LPO wiederum arbeite mit allen Kreditnehmern zusammen, um „gut bezahlte Arbeitsplätze mit strengen Arbeitsnormen während des Baus, des Betriebs und während der gesamten Kreditlaufzeit zu schaffen und einen starken Community Benefits Plan einzuhalten“.

Eine vierte US-Zellfabrik für LFP-Zellen baut Ford offiziell in Eigenregie, nutzt aber für den Betrieb die Expertise und Technologie von CATL. Zudem hat sich der Plan zerschlagen, dass Ford und SK On auch in der Türkei eine gemeinsame Batteriefabrik bauen – diese setzt Ford nun gemeinsam mit LG Energy Solution um.

energy.gov, skinnonews.com