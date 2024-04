Maserati zeigt E-Cabrio / Weitere Unruhen bei Tesla / CO2-Sektorziele abgeschafft

1 – Unruhe bei Tesla: Manager gehen, Cybertruck pausiert

Bei Tesla brodelt es gerade gewaltig. Nicht nur, dass der US-Autobauer mindestens 10 Prozent seiner 140.000 Mitarbeiter weltweit entlassen will. Nein, es gibt auch noch Meldungen über Manager-Rücktritte, über Probleme beim Cybertruck und über einen Stopp des Kompaktwagenprojekts. Doch der Reihe nach: Aus deutscher Sicht am interessantesten ist sicherlich, wieviele Menschen im Tesla-Werk Grünheide von den Entlassungen betroffen sein werden.

2 – Maserati bringt Elektro-Cabrio für 207.000 Euro heraus

Der italienische Sportwagenhersteller Maserati hat sein bisher teuerstes Elektroauto vorgestellt: Das GranCabrio Folgore kostet fast 207.000 Euro. Der Begriff Folgore steht für das italienische Wort Blitz und ihn tragen sämtliche Elektromodelle von Maserati als Beiname. Schließlich ist der Blitz zugleich ein Zeichen für Elektrizität. Doch was kann das sportliche Cabrio für den sündhaft teuren Preis? Es basiert auf dem elektrischen GranTurismo Folgore und bietet angesichts der Ähnlichkeit mit dem Schwestermodell wenig Überraschungen.

3 – EnBW ändert Ladetarife und schafft ADAC e-Charge ab

Die EnBW hat eine Änderung ihrer Ladetarife mit Wirkung zum 5. Juni angekündigt. An den EnBW-eigenen Ladesäulen ändert sich dabei kaum etwas. Außer, dass im Tarif S das Laden um 2 Cent pro Kilowattstunde günstiger wird. Statt 61 Cent zahlen Kunden in diesem Tarif dann nur noch 59 Cent pro Kilowattstunde. Anders sieht es bei Ladepunkten anderer Betreiber aus. Dort will EnBW seinen mobility plus Kunden keine Festpreise mehr garantieren. Dort gelten vielmehr künftig flexible Preise in einer Preisspanne von 59 bis 89 Cent je Kilowattstunde.

4 – Fastned eröffnet erste Autobahn-Raststätte

Fastned hat erstmals an einer seiner Schnellladestationen einen Shop mit Restaurant und Toiletten eröffnet. Das Unternehmen sieht darin eine Art „Autobahnraststätte der Zukunft“. Mit der Eröffnung solcher Service-Einrichtungen möchte Fastned das Ladeerlebnis noch angenehmer gestalten. Im Sortiment des Shops gibt es einerseits vertraute Favoriten von Reisenden: Das dürften wohl Softdrinks, Kaffee und Knabbereien sein.

5 – Ampel-Parteien heben CO2-Sektorziele auf

Nachdem bekanntgeworden ist, dass Deutschland seine Ziele zum CO2-Ausstoß im Verkehrssektor letztes Jahr deutlich verfehlt hat, standen kurzzeitig Wochenend-Fahrverbote für Verbrenner im Raum. Doch das hat sich nun schon wieder erledigt: Denn die Bundesregierung hat sich auf die lange verhandelte Reform des Klimaschutzgesetzes geeinigt. Damit entfallen die CO2-Einsparziele für die einzelnen Sektoren wie eben den Verkehrsbereich, aber auch für andere Sektoren wie Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Landwirtschaft und Abfall.