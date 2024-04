EnBW eröffnet erste Schnelllader an HIH-Immobilie

In der Chemnitzer Straße 2 in Ronnenberg, südwestlich von Hannover gelegen, stehen jetzt acht gleichzeitig nutzbare Schnelllademöglichkeiten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt zur Verfügung – also vier Ladesäulen vom Typ Alpitronic Hypercharger HYC300 mit jeweils zwei Ladepunkten. Sind beide Ladepunkte einer Säule belegt, wird die Ladeleistung aufgeteilt, bei diesem Modell in 75-kW-Schritten.

Am Standort selbst können die Kund*innen während des Einkaufs laden, denn die Ladesäulen befinden sich an einem Parkplatz, den sich eine Edeka-Filiale, ein Rossmann-Drogeriemarkt und ein Optiker teilen. Wie alle ihre Ladepunkte betreibt die EnBW auch jene in Ronnenberg mit 100 Prozent Ökostrom.

„Laden beim Einkaufen ermöglicht E-Mobilität für alle Menschen, auch für jene ohne Wallbox zuhause“, sagt Jürgen Stein, der als Chief Innovation & New Business Officer der EnBW auch den Bereich E-Mobilität verantwortet. „Das ist ein zentraler Baustein für eine nachhaltige Mobilität und die dringend notwendige CO2-Reduktion insbesondere im Verkehrssektor. Diese ist kurz- und mittelfristig nur mit Batterie-elektrischen Fahrzeugen und einem Fokus auf schnelles Laden im öffentlichen Raum zu erreichen. Daher bauen wir unser heute schon größtes Schnellladenetz Deutschlands auch beim Handel wie mit unserem Partner HIH Invest in hohem Tempo weiter aus.“

„Wir entwickeln und setzen proaktiv die ESG-Strategien für unsere Kunden um. Die Bereitstellung von E-Ladelösungen ist dabei oft ein wichtiger Bestandteil. Mit der EnBW haben wir einen Partner gefunden, der sowohl ein flächenmäßig breites Netz abdeckt als auch über umfassende Kompetenzen in der Projektplanung, der Umsetzung und dem Betrieb verfügt“, ergänzt Marius Messmer, Teamleiter Asset Management Retail bei der HIH Real Estate.

Insgesamt baut die EnBW deutschlandweit 17 Schnellladestandorte an Fachmarktzentren von HIH Invest. Die Inbetriebnahme aller Standorte soll laut der Ankündigung aus dem September 2023 „weitestgehend 2024“ erfolgen. Die weiteren 16 Standorte und die Gesamtzahl der Ladepunkte wurde aber weder damals noch heute anlässlich der Eröffnung in Ronnenberg-Empelde genannt.

Die HIH-Gruppe ist bereits mit der Elektromobilität vertraut. Die HIH Real Estate mit Sitz in Düsseldorf hatte im Mai 2023 mit der Eternigy GmbH eine eigene Tochtergesellschaft für Ladeinfrastruktur gegründet. Dabei geht es aber nicht um Schnellladesäulen an Handels-Immobilien, sondern um Ladelösungen für Tiefgaragen und Außenstellplätze von Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Auch für die EnBW sind derartige Kooperationen mit Handelsketten oder Immobilien-Eigentümern nicht neu. Teilweise wurden Vereinbarungen mit Handelsketten direkt geschlossen, wie zum Beispiel mit Rewe. Bei den Immobilieninhabern gibt es Kooperationen unter anderem mit DRIA, VK Immobilien, x+bricks, der Hahn Gruppe, DEFAMA und der Deutschen Konsum REIT-AG.

