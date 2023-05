Connex und HIH Real Estate gründen Ladeinfrastruktur-Töchter

Zwei deutsche Immobilienunternehmen mit Sitz in Düsseldorf haben Ableger für den Aufbau von Ladeinfrastruktur gegründet. Die Firma Connex schickt die Energize Mobility GmbH auf den Markt, die HIH Real Estate ihre neue Tochtergesellschaft Eternigy GmbH.

Connex plant mit seinem Startup die deutschlandweite Errichtung von 300-kW-Schnellladern – und zwar ab Herbst dieses Jahres zunächst an Immobilien in Düsseldorf und Köln und später auch in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München. Dem „Handelsblatt“ zufolge soll als erstes Projekt ein Ladepark auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle in Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs entstehen. Geplant sind dort zwölf Ladepunkte und ein Shop-in-Shop-Konzept mit einer Supermarktkette.

Wird der erste Standort gut angenommen, sollen weitere Ladeparks mit zwei bis acht Ladepunkten auf innerstädtischen Grundstücken folgen. Auch ein Franchise-System können sich die Verantwortlichen laut „Handelsblatt“ vorstellen. Außerdem soll das Startup sich als Partner für Projektentwickler profilieren, die innerstädtische Quartiere entwickeln.

David Peter, CEO von Connex und dem neuen Ableger, kommentiert den Vorstoß in die Ladeinfrastruktur-Branche auf Linkedin wie folgt: „Um den Umstieg auf Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor zu erleichtern, müssen Immobilieneigentümer und Projektentwickler attraktive Mobilitätskonzepte für Städte, Quartiere und Immobilien entwickeln. Einzelne Ladesäulen in Kellern, Nebenstraßen oder auf Parkplätzen können nicht ernsthaft die Lösung für die Flut von Elektroautos sein, die auf Deutschland zukommt. Staat und Kommunen sind damit offensichtlich überfordert. Deshalb packen wir mit an.“

Die ebenfalls in Düsseldorf ansässige HIH Real Estate strebt mit dem neuen Ableger Eternigy GmbH unterdessen an, Ladelösungen für Tiefgaragen und Außenstellplätze von Gewerbe- und Wohnimmobilien anzubieten. Zum Start umfasst das Auftragsbuch von Eternigy nach eigenen Angaben über 20 Projekte mit mehr als 400 Ladepunkten in Deutschland und eines in Wien mit 40 Ladepunkten. Die erste Inbetriebnahme ist für Juni dieses Jahres avisiert. Ziel sind über 1.000 Ladepunkte in den nächsten drei Jahren.

„Wir haben eternigy gegründet, weil wir für die HIH-Kunden nicht den perfekten E-Mobilitätsdienstleister auf dem Markt finden konnten. Häufig fehlte das Wissen rund um die spezifischen Herausforderungen von Immobilien. Zudem setzen Verordnungen und Gesetze wie das GEIG, das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz, die Immobilieneigentümer allmählich in Zugzwang. Mit eternigy können wir nun Eigentümer und Investoren unterstützen, ihre Immobilien aufzuwerten, den Wünschen ihrer Mieter entgegenzukommen und ihre ESG-Strategien nachhaltig zu verfolgen“, äußert Falk Schönberg, Senior Asset Manager bei der HIH Real Estate und Geschäftsführer der Eternigy GmbH. „Unsere Dienstleistungen werden bereits jetzt stark nachgefragt. Die ersten Projekte mit HIH-Kunden und Externen sind schon in der Umsetzung.“

