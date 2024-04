Citroën C3 Aircross mit E-Antrieb / Tesla Model Y ohne Zinsen / Alfa Romeo Junior Elettrica

1 – Neue Null-Prozent-Finanzierung bei Tesla und Manager-Abgang

Tesla bietet in Deutschland erneut eine Null-Prozent-Finanzierung für das Model Y an. Sie gilt für die Allrad-Varianten bei Bestellungen bis zum 30. Juni, wie aus dem Online-Konfigurator von Tesla hervorgeht. Mit dem Finanzierungsangebot ist das Allradmodell nur noch minimal teurer als der Wagen mit Heckantrieb und gleicher Batterie. Dabei gilt das Angebot für beide Allrad-Varianten, also für „Maximale Reichweite Allradantrieb“ und für „Performance Allradantrieb“.

2 – Alfa Romeo Junior Elettrica startet bei 39.500 Euro

Alfa Romeo hat in Deutschland die Bestellungen für den auch als Elektroauto angebotenen Junior geöffnet. Zum Marktstart ist das kompakte SUV in der Einführungsversion Speciale für 41.500 Euro zu haben. Bei dem Sondermodell handelt es sich um eine Variante mit besonders üppiger Ausstattung. Technisch handelt es sich um die aus anderen Modellen bekannte Antriebsversion mit 54 Kilowattstunden großem Akku und einem 115 kW starken Elektromotor an der Vorderachse.

3 – Citroën bringt neuen C3 Aircross mit E-Antrieb

Citroën hat die ersten Bilder und Informationen zur neuen Generation des C3 Aircross veröffentlicht. Nicht nur beim Design ähnelt die Neuauflage des C3 Aircross dem kleinen C3 – sondern auch beim Antrieb. Denn erstmals gibt es das Modell auch als vollelektrische Variante, wie es diese auch schon beim regulären C3 gibt. Citroën verspricht „einen erschwinglichen vollelektrischen Antrieb, der in Europa produziert wird“. Technische Angaben hierzu macht der Hersteller aber noch nicht. Aus den eher rundlichen Formen des Vorgängers ist ein betont kantiges Fahrzeug mit der Designsprache des ë-C3 geworden.

4 – Mercedes eActros 600 geht in Kundenerprobung

Daimler Truck hat die ersten beiden Erprobungsfahrzeuge des eActros 600 an Kunden ausgeliefert, und zwar an die beiden Logistiker Contargo und Remondis. Vor dem Marktstart werden die beiden getarnten Langstrecken-Lkw mit Elektroantrieb nun im Alltagseinsatz getestet. Die Erprobung neuer Modelle beim Kunden ist in der Lkw-Branche keine Seltenheit, gerade bei Elektro-Lkw sind die Hersteller auf das Feedback aus dem Alltagseinsatz angewiesen. Die Ingenieure können in der Entwicklung viele Szenarien simulieren und selbst erproben.

5 – Kenia will Busflotte bis 2027 komplett elektrifizieren

Kenia will beim Umstieg von Diesel- auf Elektrobusse eine weltweite Führungsrolle einnehmen. Ziel der Regierung ist es, dass ab 2027 alle ÖPNV-Busse in dem ostafrikanischen Land elektrisch fahren. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein nun eröffnetes Werk für derartige E-Busse. Das erst 2021 gegründete Unternehmen BasiGo hat in der Hauptstadt Nairobi mit der Fertigung von Elektrobussen des Modells E9 Kubwa begonnen. In den kommenden drei Jahren sollen 1.000 Exemplare für den heimischen Markt produziert werden. Zudem liegt auch schon eine Großbestellung aus Ruanda vor.