Mercedes partnert mit Lastenrad-Anbieter Onomotion

Mit der Vorstellung des Sustaineer hat Mercedes-Benz Vans bereits vor zweieinhalb Jahren seine Vision für den urbanen Lieferverkehr der Zukunft greifbar gemacht. Der vollelektrische Transporter auf Basis des Mercedes‑Benz eSprinter hatte bereits bei seiner Enthüllung 2021 Innovationen und technische Lösungen an Bord, die „auf eine mögliche Serienreife hin konzipiert“ wurden. Der Name Sustaineer ist dabei ein Kunstwort aus den Begriffen Sustainability und Pioneer, zu Deutsch Nachhaltigkeit und Pionier.

Nun hat Mercedes-Benz Vans dem Sustaineer ein Update spendiert und zugleich eine Kooperation mit dem Lastenrad-Anbieter Onomotion für die Zustellung auf der letzten Meile eingefädelt. Einer der wichtigsten Innovationen im Fahrzeug selbst ist die Kombination aus körpernaher Heizung und zonaler Klimatisierung. Versuchsreihen in der Mercedes-Benz Klimakammer in Sindelfingen haben ergeben, dass sie den Energiebedarf zum Beheizen der großen Fahrerkabine eines eSprinter deutlich reduziert.

Das wirkt sich positiv auf die Reichweite von elektrischen Fahrzeugen aus. Bei -7 Grad Celsius verbrauchte die zonale Klimatisierung mit körpernaher Heizung bei vergleichbarem thermischen Komfort rund 25 Prozent weniger Energie als eine konventionelle Raumluftheizung. Bei einer Temperatur von +5 Grad Celsius reduzierte sich der Energiebedarf um circa 50 Prozent. Außerdem kühlt der Innenraum nach einem Entladestopp durch das Öffnen und Schließen der Türen nicht so schnell aus. Die Heizflächen im Fußraum, an der Fahrertür und an der Lenksäulenverkleidung bleiben warm.

Zudem hat sich Mercedes-Benz Gedanken zur Logistik auf der letzten Meile gemacht und kooperiert in einem Versuchsprojekt mit dem Berliner Cargobike-Hersteller Onomotion. Beide Unternehmen bilden eine Art Logistik-Tandem: Sie verbinden dabei den vollelektrischen Van von Mercedes und das Elektro-Lastenrad von Onomotion zu einer nahtlosen Lieferkette. Dessen Ono E-Cargobike hat eine Reichweite von bis zu 25 Kilometer und die 1,4 kWh Batterie bietet eine Anfahrhilfe bis 6 km/h.

Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz Bild: Mercedes-Benz

In diesem Einsatzszenario agiert der eSprinter als mobiles Mikro-Depot. Er bringt vorkonfektionierte Waren in Spezial-Containern zu Lastenrädern, die die Zustellung bis zur Haustür übernehmen. Das Umladen auf das Ono E-Cargobike ist in wenigen Minuten erledigt. Dadurch hat der eSprinter keine langen Standzeiten und kann direkt weiterfahren – entweder zum nächsten Lastenrad oder um selbst Waren auszuliefern. Die Parallelzustellung mit Cargobike und vollelektrischen Vans steigert die Effizienz und verkürzt die Lieferzeiten sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum. Das innovative Logistikkonzept eignet sich laut den Kooperationspartnern für eine Vielzahl von Branchen – von Kurier-, Express- und Paketdiensten über Großbäckereien und Dienstleister für Berufsbekleidung und Betriebstextilien bis hin zum Lebensmittellieferanten.

Die speziellen Behälter auf Rollen bieten ein Ladevolumen von mehr als zwei Kubikmeter und eine Zuladung von bis zu 200 Kilogramm. Sie sind flexibel für verschiedene Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel die Paketzustellung, konfigurierbar. Der Mercedes‑Benz Sustaineer hat für die Container einen integrierten Hubarm an Bord, der speziell für diese Anwendung entwickelt wurde. Der Containerlift funktioniert hydraulisch, verfügt über versenkte Förderrollen und kann über einen Handsender elektronisch gesteuert werden. Dadurch lassen sich die Transportboxen schnell, sicher und ohne Kraftaufwand ein- und ausladen. In den neuen eSprinter als langer Kastenwagen mit Hochdach passen zwei Container. Trotzdem bleibt genügend Platz für ein Regalsystem, um zusätzlich sperrige Güter zu transportieren. Das Regalsystem ist jederzeit (auch bei verladenen Containern) über die rechte Hecktür zugänglich.

mercedes-benz.com