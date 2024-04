Wrightbus bestellt Brennstoffzellen bei Ballard

Die Systeme vom Typ FCmove-HD werden nach Angaben von Ballard Power Systems bereits in diesem Jahr an Wrightbus ausgeliefert. Die Busse mit den Brennstoffzellen sollen dann im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden. Die Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe werden dabei Einzel- und Doppelstockbusse in Großbritannien und Deutschland antreiben. In Deutschland hatte zuletzt die Saarbahn 28 Wasserstoff-Busse bei Wrightbus bestellt.

„Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Wrightbus zu vertiefen und deren Einsatz von wasserstoffbetriebenen Linienbussen in Großbritannien und Europa zu unterstützen“, sagte Oben Uluc, Vice President, Sales & Marketing, EMEA, bei Ballard Power. „Wir beobachten eine breitere Marktakzeptanz von Brennstoffzellenbussen bei europäischen Verkehrsbetrieben, die ihren Betrieb mit einer Technologie dekarbonisieren wollen, die eine große Reichweite, eine schnelle Betankung und eine skalierbare Betankungsinfrastruktur ermöglicht.“

Ballard hatte erst kürzlich seinen bisher größten Auftrag erhalten. Er kommt vom polnischen Bushersteller Solaris und umfasst insgesamt 1.000 Brennstoffzellen-Module, die bis Ende 2027 geliefert werden sollen. Javier Iriarte, Vorstandsvorsitzender von Solaris, sagte zu dem Auftrag für Ballard: „Solaris ist führend beim Einsatz der Wasserstofftechnologie im öffentlichen Nahverkehr und ein erfahrener Partner für europäische Betreiber. Bis heute haben wir fast 200 wasserstoffbetriebene Busse ausgeliefert, und für die nächsten zwei Jahre haben wir mehr als 500 weitere Fahrzeuge im Auftragsbuch.“

Ballard Power Systems ist derzeit auf Expanionskurs und plant in Texas eine neue „Gigafactory“ für die Produktion von Brennstoffzellen-Komponenten und -Systemen. Für die neue Fabrik namens Ballard Rockwall Giga 1 im texanischen Rockwall will Ballard etwa 160 Millionen Dollar investieren.

ballard.com