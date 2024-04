Ballard meldet Rekordauftrag über BZ-Module von Solaris

In dem neuen Liefervertrag werden frühere Bestellungen von Solaris über rund 300 Module sowie etwa 700 neu bestellte Module zusammengefasst – und mit vertraglichen Aftermarkt-Dienstleistungen und Garantien kombiniert. Laut Ballard gilt der neue Vertrag für Auslieferungen zwischen 2024 und Ende 2027. Unter den 1.000 BZ-Modulen sollen sich etwa 800 Einheiten des Typs FCmove-HD 70 kW und rund 200 Einheiten des Systems FCmove-HD+ 100 kW befinden. Die kW-Angabe bezieht sich dabei jeweils auf die Leistung des Brennstoffzellenmoduls. Mit den Antrieben können laut Ballard sowohl die 12- als auch die 18-Meter-Busse von Solaris ausgestattet werden.

Randy MacEwen, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Ballard, spricht von einer bahnbrechenden Vereinbarung, die die nächste Phase der Partnerschaft zwischen Ballard und Solaris einleite. „Wir befinden uns auf dem Weg zu einem breiten Einsatz von Brennstoffzellenbussen, der ein entscheidender Hebel ist, um Skaleneffekte und Kostensenkungsinitiativen zu ermöglichen und damit die Wirtschaftlichkeit und die Emissionsreduzierung für Flottenbetreiber zu verbessern.“

Javier Iriarte, Vorstandsvorsitzender von Solaris, äußert, dass Brennstoffzellen-Fahrzeuge einen immer größeren Anteil am Produktionsmix seines Unternehmens ausmachen werden. „Solaris ist führend beim Einsatz der Wasserstofftechnologie im öffentlichen Nahverkehr und ein erfahrener Partner für europäische Betreiber. Bis heute haben wir fast 200 wasserstoffbetriebene Busse ausgeliefert, und für die nächsten zwei Jahre haben wir mehr als 500 weitere Fahrzeuge im Auftragsbuch.“

Allein 2023 hatte Solaris bei Ballard fast 350 BZ-Module bestellt: Im November orderte der Bushersteller 62 neuen Einheiten für Wasserstoffbusse in Deutschland und Polen. Mitte Oktober waren es 177 Module, deren Auslieferung bereits 2023 begann und 2026 abgeschlossen werden soll. Im August orderte der polnische Busbauer zuvor 96 Exemplare.

Solaris hat die aktuelle Generation seines zwölf Meter langen Solobusses mit Brennstoffzelle, den Urbino 12 hydrogen, im Jahr 2019 vorgestellt. Die Markteinführung des BZ-Gelenkbusses Urbino 18 hydrogen erfolgte im September 2022. In den beiden Fahrzeugen kommen leicht unterschiedliche Brennstoffzellen-Systeme zum Einsatz: In der Zwölf-Meter-Version werden Wasserstoff-Brennstoffzellenaggregate mit 70 kW eingebaut, in der längeren Version stehen 100 kW zur Verfügung.

Ballard will unterdessen auch in den USA stärker Fuß fassen. Mit dem nordamerikanischen Bushersteller NFI Group unterzeichnete der Zulieferer Anfang des Jahres eine langfristige Liefervereinbarung, wobei eine erste fixe Bestellung mindestens 100 Module mit geplanter Lieferung im Jahr 2024 umfasst. In Texas plant Ballard zudem eine neue „Gigafactory“ für die Produktion von Brennstoffzellen-Komponenten und -Systemen. Für die neue Fabrik namens Ballard Rockwall Giga 1 im texanischen Rockwall will das Unternehmen etwa 160 Millionen Dollar investieren. Für die erste Phase der Fabrik, die bis 2027 entstehen soll, hat sich Ballard zudem einen Zuschuss von 40 Millionen Dollar vom US-Energieministerium (DOE) gesichert.



