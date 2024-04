Chinas E-Auto-Hersteller Neta enthüllt neues E-SUV Neta L

Der Neta L basiert auf der konzerneigenen Shanhai-Plattform, die sowohl den Bau von rein elektrischen Modellen als auch von E-Fahrzeugen mit Range-Extender (EREVs) unterstützt. Das fünfsitzige Mittelklasse-SUV kommt auf Maße von 4.770 x 1.900 x 1.660 mm bei einem Radstand von 2.810 mm. Laut „CN EV Post“ soll der Neta L dank einer 40-kWh-Batterie auf eine Elektro-Reichweite von 310 km nach chinesischem Zyklus kommen. Der Range-Extender sorgt in Form eines 1,5-Liter-Vierzylindermotors für weitere Autonomie. Als Ausstattungshighlights werden neben zwei großen 15,6-Zoll-Bildschirmen ein Kühlschrank genannt. Die Preise für die EREV-Version beginnen bei 129.900 Yuan – umgerechnet circa 16.800 Euro.

Neta hat bisher vier Modelle im Angebot: zwei Modelle der ersten Generation, bei denen es sich um relativ kleine rein elektrische Crossover-SUVs namens Neta X (früher bekannt als Neta U) und Neta Aya (früher Neta V) handelt. Und darüber hinaus die E-Limousine Neta S (erhältlich als BEV oder EREV) und das dazugehörige rein elektrische Coupé Neta GT, die auf besagter Shanhai-Plattform basieren. Der Neta L wird nun als erstes SUV ebenfalls auf dieser Basis aufbauen. Für 2025 hat Neta zudem bereits neue Modelle auf einer weiterentwickelten Plattform („Shanhai 2.0“) angekündigt.

Parallel hat Neta ambitionierte Wachstumspläne. Laut Angaben von Anfang des Jahres will die Marke mit ihren E-Autos bereits 2024 „in mehr als 50 Ländern und Gebieten Fuß fassen“ und einen Export-Absatz von 100.000 Fahrzeugen erreichen. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass Neta auch die Skateboard-Plattform von Anteilseigner CATL nutzen wird – ob das nur in China oder in allen Märkten der Fall sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Zur Steigerung der Produktionskapazitäten hat Neta kürzlich in Malaysia mit der Errichtung eines neuen Werks begonnen. Die Produktionsstätte im Bundesstaat Negeri Sembilan soll 2025 in Betrieb gehen. Angaben zur Kapazität gibt es bislang nicht. Ende 2023 hatte Neta bereits mit der E-Auto-Produktion in Thailand begonnen. Ein weiteres Werk außerhalb China baut Neta aktuell in Indonesien. Hier soll die Produktion im zweiten Quartal 2024 eingeläutet werden.

Tatsache ist aber auch: 2023 lieferte Neta 127.496 Fahrzeuge aus, was einem Rückgang von 16,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie Cn EV Post meldet. Auch in den ersten Monaten des neuen Jahres sieht es nicht nach einer Trendwende aus.Im ersten Quartal verkaufte das Unternehmen 24.434 Fahrzeuge – 6,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

cnevpost.com