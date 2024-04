E-Mobilio berät Kia-Kunden zu Ladelösungen

Das umfasst etwa die Ladetechnik selbst, deren Installation und auch weitere Dienstleistungen wie das öffentliche Laden, Photovoltaik oder die THG-Quote, wie E-Mobilio mitteilt. Der E-Kaufberater werde von Kia sowohl auf der firmeneigenen Webseite als auch bei allen teilnehmenden Kia-Händlern sowie im persönlichen Verkaufsgespräch eingesetzt.

Der Hintergrund ist klar: Um den Umstieg auf ein Elektroauto zu vollziehen, benötigt es mehr als das Fahrzeug selbst – Fragen rund um das Aufladen zu Hause oder unterwegs müssen geklärt werden. Die Interessenten können sich nun auf der Kia-Website dazu informieren oder sich beim Händler beraten lassen. Da beide Wege die E-Mobility-Lösung von E-Mobilio nutzen, soll sich ein „Rundum-sorglos-Paket für Elektromobilität“ ergeben, wie es Jan Böckmann, Director Customer Experience bei Kia Deutschland, ausdrückt.

„Die Zusammenarbeit mit E-Mobilio ist ein wichtiger Bestandteil unserer Fokussierung auf Elektromobilität“, so Böckmann. „Unsere teilnehmenden und lizenzierten Vertragshändler und Partner bieten ihren Kunden damit ein Rundum-sorglos-Paket für Elektromobilität. Jeder Kunde findet so in fünf Minuten genau das Elektromobilitäts-Paket, das zu seinem individuellen Bedarf passt.“

„Mit Kia Deutschland nutzt ein weiterer OEM unser 360-Grad-Angebot für Elektro­mobilität, das sich nicht nur auf die individu­ellen Bedürf­nisse des Kunden, sondern auch punktgenau auf die Anforderungen eines jeden Auto­her­stellers ausrichten lässt“, sagt e-mobilio Co-Founder Ralph Missy. „Wir sind stolz, dass uns ein solch renommierter OEM sein Vertrauen schenkt und wir gemeinsam die richtigen Weichen für eine klima­freund­liche Mobili­tät der Zu­kunft stellen.“ Missy stellt den teilnehmenden Kia-Händlern auch „attraktive Zusatzerlöse“ in Aussicht.

Bereits 2022 hatte sich Toyota Deutschland zu einer Zusammenarbeit mit E-Mobilio entschlossen. Auch dort geht es um eine ganzheitliche Beratung auf den Websites der Marken Toyota und Lexus als auch im gesamten Toyota-Händlernetz und im persönlichen Verkaufsgespräch.

e-mobilio.de