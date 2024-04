Mitie-Flotte erreicht 5.000 E-Fahrzeuge

Im Februar hatte Mitie 650 VW ID. Buzz Cargo bestellt. Einer dieser ID. Buzz war laut damaligen Angaben auch das 4.000 Elektrofahrzeug, dass Mitie in seine Flotte aufgenommen hat. In rund zwei Monaten sind also stolze 1.000 E-Fahrzeuge hinzugekommen.

Auch bei dem Exemplar Nummer 5.000 handelt es sich um einen ID. Buzz. Dieses Exemplar wurde in der Mitie-Zentrale in London vorgestellt und wird künftig vom National Maintenance Network-Team eingesetzt. Mit dem elektrischen VW aus Hannover werden die mobilen Ingenieure von Mitie Ausrüstung transportieren oder die verschiedenen Standorte in London anfahren. Die Fahrzeuge bei VW Nutzfahrzeuge hatte Mitie im Rahmen einer mehreren Millionen Pfund schweren Partnerschaft zwischen Mitie und National Grid (dem britischen Stromnetz-Betreiber) beschafft, bei der Mitie Facility-Management-Dienste an über 260 Standorten von National Grid erbringt. Auch bei den Standorten in London handelt es sich um Anlagen von National Grid.

„Das Erreichen von 5.000 Elektrofahrzeugen ist ein Beweis für unseren unerschütterlichen Antrieb und unser Engagement für den Aufbau einer emissionsfreien Flotte“, sagt Heidi Thompson, Group Fleet Manager von Mitie. „Dieser Meilenstein spiegelt wider, wie weit wir seit Beginn unserer EV-Reise im Jahr 2020 gekommen sind und als eines von nur wenigen britischen Unternehmen diesen Erfolg erzielt haben. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft unseren nächsten Meilenstein zu feiern, während wir Fahrt in Richtung unseres 100 % elektrischen Ziels aufnehmen.“

mitie.com