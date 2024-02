VW erhält Großauftrag für den ID. Buzz Cargo aus England

Das E-Fahrzeug Nummer 4.000 wurde bei einer speziellen Zeremonie mit Vertretern aus der Politik entgegengenommen. Das Fahrzeug – ein silberfarben lackierter ID. Buzz Cargo. – stammt aus einem Großauftrag über 650 Fahrzeuge, den Mitie bei VW Nutzfahrzeuge platziert hatte.

Konkret wurden die ID. Buzz Cargo in Zusammenarbeit von VW Nutzfahrzeuge mit dem von Mitie festgelegten Umbaupartner Gentili UK vorbereitet. In dem 3,9 Kubikmeter großen und 2,20 Meter langen Laderaum wurde an einer Seite ein leichtes Regal montiert, hochwertige Werkzeuge können in einem abschließbaren Schrank verstaut werden. Die Fahrzeuge verfügen über eine Durchlade-Schottwand, wodurch Dachträger und externe Rohrträger überflüssig werden.

Laut Mitie sind mit den 4.000 Fahrzeugen – davon kamen alleine im vergangenen Jahr 1.000 neue Stromer hinzu – fast 60 Prozent der Firmenflotte rein elektrisch unterwegs. Für das erklärte Ziel, bis Ende 2025 auf 100 Prozent E-Quote zu kommen, sind also rund 2.700 weitere E-Autos und E-Transporter nötig. Bisher hat der Energiedienstleister etwa E-Transporter von Vauxhall und Nissan beschafft.

Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen Bild: Volkswagen

Der Großauftrag für VWN ist laut Mitie mehrere Millionen Pfund schweren Partnerschaft zwischen Mitie und National Grid (dem britischen Stromnetz-Betreiber), bei der Mitie Facility-Management-Dienste an über 260 Standorten von National Grid erbringt. Den Auftrag hatte National Grid im April 2023 an Mitie vergeben – die Laufzeit beträgt fünf Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um drei weitere Jahre.

Mit dem National-Grid-Auftrag unterstützt Mitie die Elektromobilität laut der Eigendarstellung in mehrfacher Hinsicht. Zum einen wurden weitere E-Transporter beschafft, weitere Ladestationen installiert (insgesamt sind es 2.800 Ladepunkte bei Mitarbeitern zuhause und an Kundenstandorten) und auch der Auftrag an sich hilft dabei: Mitie-Ingenieure warten die Anlagen von National Grund rund um die Uhr und tragen somit zu einem stabilen Stromnetz bei.

Mitie hatte sich bereits 2019 der Initiative EV100 der Climate Group angeschlossen. Damit hatte sich das Unternehmen verpflichtet, bis zum Jahr 2030 die gesamte Fahrzeugflotte zu elektrifizieren – seinerzeit wurde bei Mitie ein Volumen von 5.300 Fahrzeugen genannt. Mit inzwischen erhaltenen Aufträgen wie von National Grid ist die Flotte allerdings seitdem gewachsen.

„Das Erreichen unseres 4.000. Elektrofahrzeugs ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einer emissionsfreien Flotte bis Ende 2025“, sagt Heidi Thompson, Group Fleet Manager bei Mitie. Und konkret zur Wahl des ID. Buzz Cargo: „Da die Kollegen von Mitie den Komfort, das Fahrgefühl und die Praktikabilität des ID. Buzz Cargo schätzen, war dieses Modell die ideale Wahl, um den unterschiedlichen Anforderungen unserer Ingenieure, Reinigungskräfte und Landschaftsgärtner, die den Buzz fahren werden, gerecht zu werden.“

VWN hatte erst im Januar einen Großrag für den ID. Buzz Cargo erhalten, damals gingen 100 Exemplare des Elektro-Transporters an Helion in der Schweiz. Und im November 2023 hatte die irische Post 45 ID. Buzz Cargo in die Zustellflotte aufgenommen.

mitie.com, vwpress.co.uk