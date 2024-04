US-Regierung fördert Anschaffung von elektrischen Schulbussen und Nutzfahrzeugen

Die Umweltschutzbehörde EPA rechnet damit, dass rund 70 Prozent des verfügbaren Budgets des „2024 Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program“ in den Bereich der Schulbusse fließen wird. Der Rest dürfte entsprechend in die Anschaffung schwerer E-Nutzfahrzeuge der Klassen 6 und 7 fließen. Dazu zählen Liefer-Lkw, aber auch Müllwagen und Straßenkehrmaschinen.

Finanziert durch den „Inflation Reduction Act“ im Rahmen von Präsident Joe Bidens Programm „Investing in America“, wird die EPA „wettbewerbsfähige“ Zuschüsse für Projekte vergeben, die das Klima und die Luftverschmutzung durch schwere Nutzfahrzeuge reduzieren, gut bezahlte Arbeitsplätze fördern und die Luftqualität für Gemeinden im ganzen Land verbessern, insbesondere für solche, die durch Luftverschmutzung überlastet sind.

„Präsident Biden und seine gesamte Regierung setzen sich dafür ein, dass die Menschen in jeder Gemeinde saubere Luft atmen können. Das EPA-Zuschussprogramm für saubere schwere Nutzfahrzeuge wird die Klima- und Luftverschmutzung verringern und die Infrastruktur des Landes verbessern, indem es den Einsatz von emissionsfreien Fahrzeugen und die Installation der entsprechenden Infrastruktur finanziert“, sagte EPA-Leiter Michael S. Regan. „Die historische Investition des Programms in emissionsfreie Fahrzeuge wird die Position unserer Nation als weltweit führend bei sauberen Technologien, die die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen, sichern.“

Viele Nutzfahrzeuge sind bereits in die Jahre gekommen

Landesweit sind in den USA derzeit mehr als drei Millionen Fahrzeuge der Klassen 6 und 7 im Einsatz, die eine Vielzahl von Fahrzeugtypen und Einsatzbereichen abdecken, darunter Schulbusse, Müllfahrzeuge sowie Versorgungs- und Lieferfahrzeuge. Ein Teil dieser Fahrzeuge, die bislang meist Verbrenner sind, sollen nun durch das Förderprogramm ausgetauscht werden.

In den Vereinigten Staaten ist der Verkehrssektor die größte Quelle von Treibhausgasemissionen und eine der führenden Quellen für gesundheitsschädliche Verschmutzung. Die meisten Fahrzeuge, die für einen Austausch in Frage kommen, werden von Verbrennungsmotoren angetrieben, die vor den jüngsten Abgasnormen der EPA entwickelt wurden. Diese Fahrzeuge stoßen mehr schädliche Schadstoffe wie Stickoxide, Feinstaub und Treibhausgase aus. Die Verschmutzung durch diese Fahrzeuge wird unter anderem mit Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Die Umsetzung des „2024 Clean Heavy-Duty Vehicles Grant Program“ soll Antragstellern im ganzen Land dabei helfen, auf emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen und die Luftverschmutzung zu reduzieren, was zu besseren Gesundheitsergebnissen, weniger Lärmbelästigung und der Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen im Bereich der sauberen Energie führen wird.

Das Förderprogramm teilt sich in zwei separate Unterprogramme auf: Einerseits ein Unterprogramm für Schulbusse. Und andererseits ein Unterprogramm für Berufsfahrzeuge für Antragsteller, die Fahrzeuge der Klassen 6 und 7, die keine Schulbusse sind, ersetzen wollen – einschließlich Kastenwagen, Müllwagen, Kippwagen, Straßenkehrmaschinen, Lieferwagen, Kübelwagen und Versorgungsfahrzeuge.

Die EPA geht davon aus, dass etwa 70 Prozent der verfügbaren Mittel für Projekte im Rahmen des Schulbus-Unterprogramms und etwa 30 Prozent der verfügbaren Mittel für Projekte im Rahmen des Berufsfahrzeug-Unterprogramms verwendet werden. Die Bewerbungsfrist für das Förderprogramm endet am 25. Juli 2024. Die Empfänger der Fördermittel sollen vor Ablauf dieses Jahres bekannt gegeben werden.

