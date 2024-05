Autohändler Jacobs Gruppe kooperiert mit The Mobility House

Der Mehrmarkenbetrieb Jacobs Gruppe – beheimatet in der Region Aachen, Düren, Heinsberg und Bergheim – vertritt die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Skoda, Seat und Cupra. Gemeinsam mit dem Experten für intelligente Lade- und Energielösungen The Mobility House bereitet sich die Jacobs Gruppe nun aktiv auf die elektrische Zukunft vor.

Bereits neun Standorte wurden elektrifiziert, mit insgesamt 114 AC- und DC-Ladepunkten für Dienstwagen der Mitarbeitenden, die eigene Flotte, öffentlich ladende Elektroautos sowie den Werkstattservice. Dabei setzt der Autohändler mit ChargePilot von The Mobility House auf ein intelligentes Lade- und Energiemanagement, das eine herstelleroffene und skalierbare Lösung für kommende Ausbaustufen bietet. Je nach Anwendungsfall lassen sich mit dem System bis zu 70 Prozent der Infrastruktur- und Netzentgelte oder im Schnitt 250 Euro pro Ladepunkt und Jahr sparen, gibt das Unternehmen an.

Dank des schnittstellenoffenen Lade- und Energiemanagements können bestehende Ladestationen integriert und zusätzlich eichrechtskonform nachgerüstet werden, um eine öffentliche Nutzung und Abrechnung zu ermöglichen. Auch die vorhandene PV-Anlage kann eingebunden werden. Dies gewährleistet einen effizienten und kostengünstigen Betrieb der Ladesäulen, verhindert Leistungsspitzen und berücksichtigt potenzielle Erweiterungen.

Gleichzeitig werden die Mitarbeitenden – von der Beratung bis zum Werkstattservice – auf den Wandel zur Elektromobilität vorbereitet, um adäquat auf die wachsenden Bedürfnisse der Kund:innen einzugehen. Beide Seiten wollen zudem weitere Themen gemeinsam angehen: „Mit The Mobility House an unserer Seite sehen wir in der Elektromobilität vor allem eine Fülle an Chancen – sei es durch den Verkauf von Elektrofahrzeugen, unsere Ladelösungen, der Beratung oder in der Bereitstellung von Ladetechnik wie Ladekabeln und Wallboxen. Wir sind dank der Partnerschaft gut gerüstet und mit einer skalierbaren Lösung bereit für die Elektromobilität“, sagt Matthias Schütz, Geschäftsführer der Jacobs Holding.

„Wir freuen uns, dass die Jacobs Gruppe auf unsere 15-jährige Kompetenz bei der Elektrifizierung des Autohandels vertraut und wir diesen Weg gemeinsam beschreiten können. Das zahlt sich nicht nur für die Kund:innen, sondern auch für die Mitarbeitenden und den Betrieb aus. Der Einstieg ist für Autohäuser nicht immer einfach. Wer sich allerdings jetzt damit befasst, ist auf die Mobilität der Zukunft vorbereitet und verschafft sich einen entscheidenden Vorteil“, ergänzt Thomas Raffeiner, Gründer und CEO bei The Mobility House.

mobilityhouse.com