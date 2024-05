VinFast holt Bosch als Ladepartner für Europa ins Boot

Aufbauend auf der US-Partnerschaft wollen VinFast und Bosch nun auch in Europa im Bereich Ladeinfrastruktur zusammenarbeiten. Dadurch sollen Kunden des vietnamesischen Herstellers die Sicherheit haben, „durch einfachen Zugang zu einem großen Netzwerk kompatibler Ladestationen Reisen quer über den Kontinent antreten“ zu können, wie es in einer begleitenden Mitteilung heißt.

VinFast bereitet den Marktstart seiner Stromer in Europa schon länger vor. Vor diesem Hintergrund hatte das Unternehmen kürzlich beispielsweise den Werkstatt- und Zubehörspezialist Mobivia zum Dienstleistungspartner für Deutschland und Frankreich ernannt. Auch dieser Schritt soll Vertrauen in die neue Marke schaffen.

Die Kooperation mit Bosch zielt darauf, dass VinFast-Fahrer künftig über die App des Unternehmens oder direkt über das Infotainment-System des Fahrzeugs Ladesäulen lokalisieren, den Ladeprozess starten und bezahlen können. Außerdem sollen sie Zugang „zu einem umfassenderen Kundensupport-System sowohl von VinFast als auch von Bosch“ bekommen.

Laut Le Thi Thu Trang, CEO von VinFast Europe, stellt die Partnerschaft mit Bosch sicher, dass Kunden von einem zuverlässigen und umfassenden Netz profitieren. „Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin in den Vordergrund, und diese Zusammenarbeit passt perfekt zu dieser Philosophie.

Martin Knoss, Vice President Bosch ASEAN, ergänzt: „Die Mehrheit der Fahrer von Elektrofahrzeugen ist auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Bosch hat diesen Bedarf erkannt und sein globales Netzwerk kontinuierlich ausgebaut und es seit 2020 versechsfacht. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, VinFast-Kunden in ganz Europa zu bedienen, wo wir bis Ende 2024 insgesamt 850.000 Ladeanschlüsse erwarten, und gleichzeitig ihre globalen Expansionsbestrebungen zu unterstützen.“

Kurzer Rückblick: VinFast hat den Auslieferungsbeginn in Europa schon mehrfach verschoben und nannte zuletzt das vierte Quartal 2023 als Ziel. Noch meldet das Unternehmen aber keinen Vollzug. Offiziell mit dem Export seiner Stromer begonnen hatte VinFast Ende 2022 – und zwar mit einer ersten Charge von 999 VF 8, die in die USA verschifft wurden. Die nun bevorstehende Expansion von VinFast nach Europa ist Teil eines globalen Wachstumsplans, der den Bau neuer Fabriken in den Vereinigten Staaten, Indien und in Indonesien vorsieht.

VinFast, das zum vietnamesischen Mischkonzern Vingroup gehört, wurde 2017 gegründet und begann 2021 mit der Produktion von E-Fahrzeugen. Zuvor stellte es auch Autos mit Verbrennungsmotoren her.

