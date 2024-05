Weltpremiere Kia EV3 / VW Golf 8 als Plug-in-Hybrid / H2-Supersportwagen

1 – Aufgefrischter VW Golf 8 als Plug-in-Hybrid bestellbar

Der aufgefrischte VW Golf 8 kann ab sofort als Plug-in-Hybrid bestellt werden. Angeboten werden die beiden Varianten namens Golf eHybrid und Golf GTE. Der Preis liegt jeweils um die 45.000 Euro. Dank einer leistungsstärkeren Batterie gegenüber dem Vorgänger ist die rein-elektrische Reichweite deutlich gestiegen. Beim Golf eHybrid liegt diese nun bei 143 Kilometern und beim Golf GTE sind es 131 Kilometer. Die Batterie kommt auf einen nutzbaren Netto-Energiegehalt von 19,7 Kilowattstunden, bisher waren nur 10,6 kWh verfügbar. Neu ist auch das Ladesystem: Der Akku kann an AC-Ladepunkten mit 11 kW statt bisher 3,6 geladen werden.

2 – Hyundai plant 21.000 Genesis GV90 pro Jahr

Laut koreanischen Medienberichten will der Hyundai-Konzern künftig pro Jahr 21.000 Exemplare des Genesis GV90 vom Band rollen lassen. Sollte die Luxus-Marke von Hyundai diese Produktion tatsächlich erreichen und auch verkaufen können, würde der GV90 wohl ein vergleichbares Luxus-SUV eines deutschen Herstellers übertreffen – nämlich den EQS SUV von Mercedes und dessen Schwesterauto Mercedes-Maybach EQS SUV. Beide kamen zuletzt zusammen auf 18.500 verkaufte Einheiten innerhalb eines Jahres. Das Serienmodell des GV90 hat Hyundai zwar noch nicht vorgestellt, wohl aber die 5 Meter 25 lange Studie Genesis Neolun, die Sie im Hintergrund auf den Bildern sehen.

3 – Weltpremiere des EV3: Kia hat den EV9 geschrumpft

Kia hat mit dem EV3 ein neues Kompakt-SUV mit Elektroantrieb vorgestellt. Das 4 Meter 30 lange Modell übernimmt innen wie außen viele Elemente des großen EV9 – auch die Plattform ist im Kern gleich. Der Marktstart in Deutschland soll noch in diesem Jahr erfolgen, wobei bereits weitere Versionen für 2026 angekündigt werden. Direkt auf den ersten Blick wird klar, dass sich bei dem nun präsentierten Serienmodell im Vergleich zur im Oktober gezeigten Studie Concept EV3 erstaunlich wenig getan hat. Wie auch schon beim großen EV9 war das Concept Car extrem nahe am finalen Produkt! Im Falle des EV9 wissen wir, dass die Studie erst nach dem Serien-Design entworfen wurde.

4 – Hyundai bringt ersten H2-Supersportwagen wohl 2026

Hyundai plant laut koreanischen Medien für 2026 einen Supersportwagen mit Brennstoffzellenantrieb. Dieser soll auf der 2022 vorgestellten Studie N Vision 74 basieren. Über einen Zeitraum von zwei Jahren sollen demnach 200 Exemplare produziert werden. Das unter dem Codenamen N74 entwickelte Serienmodell soll die Leistungsdaten der Studie von 2022 übertreffen. Es bleibt aber beim elektrischen Heckantrieb. Der Antriebsstrang soll bis zu 570 Kilowatt Leistung erzielen und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in drei Sekunden ermöglichen. Wie schnell der Hyundai N74 maximal fahren kann, wird derzeit nicht genannt.

5 – Hertz verlangt Begleichung von Benzinkosten – für Elektroautos

Der US-Autovermieter Hertz hat Mietern von Elektroautos in mehreren Fällen Benzinkosten berechnet. Ja, richtig gehört: Benzinkosten für reine Elektroautos, was ja überhaupt nicht passt. Erst ein Medienbericht führte dazu, dass Betroffene ihr Geld wiedersahen. Das Unternehmen spricht von einem „Systemfehler“, der inzwischen behoben sei, aber wohl ein Jahr lang bestanden haben dürfte. Bekannt wurde die Posse um Benzinkosten bei Hertz durch einen US-Kunden, der sich übers Wochenende ein Tesla Model 3 lieh und dafür neben den Mietkosten für das Auto eine Benzin-Rechnung über 277 Dollar erhielt. Seine Reklamationen blieben offenbar zunächst ungehört.