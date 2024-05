Albert Heijn will bis 2030 alle Geschäfte und Kunden emissionsfrei beliefern

Albert Heijn verfügt in den Niederlanden bereits über 74 elektrische Lkw und 250 elektrische Lieferwagen und betreibt damit die größte Elektrofahrzeugflotte des Landes. Die Fahrzeuge können bei zehn Ladehubs mit insgesamt 270 Ladestationen wieder aufgeladen werden. Albert Heijn ist im vergangenen Jahr bereits 2,5 Millionen Kilometer elektrisch gefahren und will diese Zahl im Jahr 2024 verdoppeln.

Dafür entscheidend ist, das nun weitere Städte an das elektrische Zustellnetz angebunden werden. So werden nach Den Haag, Rotterdam, Amsterdam und Utrecht nun auch die Geschäfte in Gouda, Leiden und Delft mit Elektrofahrzeugen beliefert. Im zweiten Halbjahr 2024 sollen weitere zehn Städte hinzukommen, nämlich Amersfoort, Assen, Nijmegen, Maastricht, Zwolle, Deventer, Tilburg, Dordrecht, Apeldoorn und Eindhoven.

„Gemeinsam bessere Lebensmittel zugänglich machen. Für alle. Die Mission von Albert Heijn ist unser Kompass, mit dem wir einen sinnvollen Beitrag zu einer gesünderen, sozialen und nachhaltigeren Gesellschaft leisten wollen“, sagt Rob Heesen, Director of Business Development & Partnerships bei Albert Heijn. „Deshalb arbeiten wir intensiv mit Partnern daran, den CO2e-Ausstoß deutlich zu reduzieren und Herausforderungen der Energiewende zu lösen. Mit dem Klimaziel von Netto-Null in der Kette bis 2050, vom Land bis zum Kunden, haben wir diese Reise 2017 mit unserem ersten Elektro-Lkw begonnen.“

Derzeit versorgt der Supermarkt jede Woche mehr als 200 Filialen sowie über seinen Lieferservice tausende Kunden mit reinelektrischen Fahrzeugen, und täglich werden es mehr. Dafür baut das Unternehmen auch seine Elektro-Lkw-Flotte weiter aus: Deren Anzahl soll bis Jahresende von 74 auf 100 Stück gesteigert werden und bis Ende 2024 auf 180 Elektro-Lkw.

Albert Heijn investiert auch in die eigene Energieerzeugung. Herzstück davon sind 50.000 Solarpaneele auf den Dächern von Vertriebszentren, Einkaufszentren und Geschäften. Um eine vollständig CO2-freie Energiekette zu erreichen, ist der Energieeinkauf aus neuen nachhaltigen Quellen notwendig. Um dies zu erreichen, arbeitet Albert Heijn an Initiativen zur Reduzierung der Emissionen in seinen eigenen Betrieben und denen seiner Lieferanten. Deshalb wird Albert Heijn einen großen Teil seines künftigen Bedarfs an nachhaltiger Energie aus einem Windpark in der Nordsee beziehen.

