VW baut 20.000€ E-Auto / Strategiewechsel bei BYD / Great Wall Europazentrale

1 – Strategieänderung: BYD setzt in Europa auf E-Kleinwagen

Der chinesische Autohersteller BYD stellt künftig elektrische Kleinwagen in den Mittelpunkt seiner geplanten Verkaufsoffensive in Europa. Ab dem zweiten Halbjahr 2025 sollen solche E-Autos in Ungarn für Europa gebaut werden. Dieser neue Fokus auf elektrische Kleinwagen, die sich typischerweise über den möglichst niedrigen Preis verkaufen, wäre eine Abkehr von der ursprünglichen Europa-Strategie von BYD. Denn mit dem Han EV und dem Tang EV waren zwei der drei ersten Modelle in der Preisklasse um die 70.000 Euro angesiedelt. Das hat viele europäische Kunden dann doch vom Wechsel zu einer hierzulande unbekannten Marke mit noch kleinem Vertriebs- und Servicenetz abgehalten.

2 – Great Wall schließt wohl Münchner Europazentrale

Ein anderer chinesischer Autokonzern strauchelt bereits in Europa: Die Rede ist von BMW-Partner Great Wall. Der Hersteller will laut einem Medienbericht Ende August seine Europazentrale in München schließen und alle rund 100 Beschäftigten entlassen. Wie das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Insider schreibt, informierte Great Wall am Dienstag seine Belegschaft und Geschäftspartner über diesen Schritt. Zu den betroffenen Angestellten von Great Wall Motor Europa, die Ende August ihren Job verlieren, soll auch das gesamte Topmanagement gehören. Parallel will Great Wall auch die Expansion in weitere europäische Länder stoppen. In Ländern, wo Great Wall bereits aktiv ist, sollen die Geschäfte aber fortgeführt werden.

3 – VW baut 20.000-Euro-Stromer in Eigenregie

Volkswagen hat offiziell beschlossen, ab dem Jahr 2027 Elektroautos zu Basispreisen um die 20.000 Euro zu produzieren – und zwar „aus Europa, für Europa“ und im Alleingang. Zuvor war die zwischenzeitlich angestrebte Partnerschaft mit Renault beim Bau von Elektro-Kleinwagen geplatzt. Nun machen’s die Wolfsburger also selbst. Mit derart günstigen Elektroautos sollen „die Volumenmarken des Konzerns“ ihr Versprechen erfüllen, „Mobilität für Alle“ zu ermöglichen und den Einstieg in die E-Mobilität zu erleichtern. Sprich: Es wird die Elektro-Kleinwagen von gleich mehreren Konzernmarken geben. Als da wären VW, Skoda und Seat. Volkswagen betont, dass die Fahrzeuge in Europa gebaut werden sollen.

4 – 48 neue E-Busse von MAN in Hamburg

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben 48 neue Elektrobusse von MAN in Betrieb genommen. Damit sind nun 183 von rund 750 Bussen elektrisch unterwegs. Das heißt: Fast jedes vierte Fahrzeug der VHH-Flotte fährt mit Elektroantrieb. Bei den neuen MAN-Bussen handelt es sich um zwölf Meter lange Solobusse. Neben dem elektrischen Antrieb sollen sich die Fahrzeuge etwa durch den großen Mobilitätsbereich für Kinderwagen und Rollstühle auszeichnen, zudem sind die Haltewunschtaster beleuchtet und haben eine Vibration. „Dies ermöglicht vielen Fahrgästen, unter anderem Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, eine erleichterte Bedienung“, so die VHH.

5 – Lilium plant Flüge an der Côte d’Azur

Erst vor zwei Wochen hatte Lilium gemeldet, sich Hoffnung auf französische Staatshilfe zu machen, wenn es in Frankreich eine Produktion für seine Senkrechtstarter-Flugzeuge errichtet. Nun geht das Münchner Startup Kooperationen mit Unternehmen an der Côte d’Azur ein. Ziel ist es, ab 2026 regionale Flüge in Südfrankreich zu ermöglichen. Dazu soll ein sogenanntes Vertiport-Netzwerk an der französischen Riviera entstehen. Start- und Landepunkte sollen unter anderem Monaco, Nizza,, Cannes, die Bucht von Saint-Tropez oder Marseille sein.